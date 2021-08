Čecha čeká drsná bitva! Postaví se mu rváč s kriminální minulostí

Pot se z něj řinul, bum, prásk, bum. Boxer Vasil Ducár makal na tréninku a tím, že ho sledují kamery a novináři, se nenechal rozhodit. Přípravu neošidil. Česká jednička křížové váhy dobře ví, jak těžký zápas ho 11. září v kanadském Sydney čeká. V bitvě o jeden z menších pásů organizace WBC se utká s domácím Ryanem Rozickim. Ten všech třináct zápasů ukončil před limitem. Tomu chce Ducár udělat přítrž. „Doufám, že už to konečně vyjde a dovezu do Čech významný titul a český box bude zase trošku vidět," svěřil se.

O motivaci má Ducár postaráno, výzva získat pás je ohromná. „Je to jeden z Top 3 pásů WBC, pod světovým a stříbrným. Kdyby se mi podařilo získat tento International, mohl bych se dostat do pozice vyzyvatele o stříbrný," usmál se boxer. „Mít doma zelený titulový pás by bylo skvělé. Jen tak někdo to nemá,“ doplnil.

Vizitka, jakou Rozicki mezi profesionály má, budí respekt. Všech třináct soubojů ukončil před limitem. „Čeká mě rváč, je to bitkař, co má za sebou i nějakou kriminální minulost. Sice má třináct knockoutů, ale myslím, že neměl tak kvalitní soupeře, a co jsem viděl, není tak technicky vyspělý. Tvrdou ránu mít bude, ale když jsem ho sledoval na videu, viděl jsem spoustu děr," konstatoval Čech na adresu soupeře. Tomu, že měl jeho sok problém se zákonem, se jen usmívá. Sám je policista, ale nehodlá do soupeře nijak rýpat, ani stylizovat souboj právě tímhle směrem, že se budou bít padouch a strážce zákona.

Respekt před soupeřem pochopitelně má, ale věří, že poslední bitvy, které absolvoval, jej nastartovaly a vyškolily natolik, že se v ringu dočká úspěchu. „Když se podívám na své poslední soupeře, všichni jsou v TOP dvacítce. Už mě snad nemá co překvapit. Kvalitu už jsem poznal a myslím, že jsem se na ni i adaptoval," ukázal Ducár sebevědomí.

Vybojuje ve Francii Vasil Ducár mistrovský pás organizace WBC?

Dopředu si ovšem netroufá odhadovat, jak by zápas mohl vypadat. To prý bude jasné až přímo v ringu. „Můžete se cítit dobře, všechno může klapat, ale pak tam padne jeden náhodný úder a všechno je pryč. Když inkasujete čistý tvrdý úder, tělo je otřesené, můžete ztratit kondici,“ pojmenoval úskalí český profesionální boxer.

V hlavě nenosí plán, že by tentokrát sám ukončil soupeře před limitem. Ne že by to Ducára nelákalo, ale nechce na to myslet. „Čím víc si to tak v hlavě nastavím, že chci ukončit zápas před limitem, tím víc to nejde. A naopak, když se člověk uvolní a soustředí se na jednotlivé kombinace, tak to tam padne. Najednou vidím, že soupeř leží,“ usmál se po tréninku v letňanské tělocvičně. „Snažím se na to nemyslet. Když to tam sedne, jak má, tak to dopadne,“ doplnil.

Vasil Ducár v tréninku. Jak dopadne zápas?

Jeho šestadvacetiletý soupeř už loni v únoru v ringu proti českému boxerovi stál. Ve třetím kole Kanaďan poslal k zemi Vladimíra Řezníčka. O nápovědu, co by mohlo na Rozickiho platit, si Ducár říct nešel, jen pečlivě zkoumal video. Co viděl? „Vláďa inkasoval čisté, tvrdé údery. Na druhou stranu, Vláďa nemá úder a Kanaďan byl ve třetím kole celý od krve. Hodně inkasuje, takže si myslím, že není neprůstřelný,“ řekl.

Trenér Ducára Michal Vančura svého svěřence podpořil. „Vláďa Řezníček byl asi nejtěžší soupeř, jakého Kanaďan poznal. Vláďa tam nejel připravený, teď bude mít ale Rozicki proti sobě top světového borce," poslal trenér varování do zámoří. „Management mu vozí soupeře, které je snazší porazit. Většinou mu to padlo do šestého kola," dodal.

Český profesionální boxer Vasil Ducár se tvrdě připravuje na bitvu s kanadským rváčem Rozickim.

Ducár vyhrál devět z dosavadních 14 zápasů mezi profesionály. Čtyřikrát v řadě ale prohrál venku, i když třikrát v titulových zápasech. „Říkám si, že se to už musí zlomit, a doufám, že se to zlomí,“ podotkl. Z nezdarů ale na druhou stranu nedělá tragédii. „Nikdy se mi ani nesnilo, že budu jezdit po světě a v uvozovkách se bavit a živit boxem. Už to ale chce výhru,“ připustil s tím, že jej prohry motivují do tréninku. „Porážka mě namotivuje více než výhra. Lidi mi říkají, abych na to rychle zapomněl, ale já si to chci připomínat, abych věděl, že to už nechci zažívat,“ vysvětlil český boxer.