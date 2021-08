Youtuber Paul v ringu opět šokoval. Poražený cítí zářez od rozhodčího

Byť má za sebou jen minimální sportovní historii a dosud neporazil žádného opravdového boxera, po Benu Askrenovi zdolal další bývalou hvězdu MMA. Tentokrát si však nepřipsal snadné KO jako v předchozích případech, ale musel odboxovat kompletních osm kol, v nichž měl jednou opravdu namále.

Woodley byl mnohými díky bohaté a úspěšné kariéře v MMA považován za favorita. V úvodních třech kolech se však ocitl překvapivě pod tlakem. Až ve čtvrtém kole vytáhl 39letý veterán z UFC parádní úder, když nekompromisní pravačkou poslal Paula do provazů.

Tyron Woodley Rocks Jake Paul pic.twitter.com/nb3JDxpOil — SportsMedia_ (@MediaWithSports) August 30, 2021

Youtuber kritický moment ustál a další už nepřipustil. Druhá polovina zápasu už větší drama nenabídla a byť po závěrečném gongu zvedal ruce nad hlavu i Woodley, rozhodčí určili v poměru 2:1 za vítěze Paula.

„Cítím, že jsem zápas vyhrál já. Jake byl ale dobrý soupeř. Nečekal jsem, že takhle ustojí moje údery. Ale fakt, že jeden rozhodčí přiřkl pro mě jen dvě kola, je šílený," zlobil se Woodley na sudí. A dožadoval se odvety.

Paul souhlasil, ale pod bizarní podmínkou.: „Nech se tetovat a dáme si to pak znovu. Máme tady přímo tatéra, takže nikam neodcházej. Utři pot, ohol nohu, protože si tam teď necháš napsat: ´Miluju Jakea Paula.´ Když to uděláš, budeš mít odvetu."

Youtuber sice nebyl se svým výkonem spokojen, ale výhry si nesmírně cenil: „Byl to těžší zápas, než jsem čekal. Nohy mi nešly, nevím, co se se mnou dělo. Woodley je budoucí člen síně slávy, měl dobrý zápas a já k němu chovám velký respekt. Touhle výhrou se mi splnil sen. Chce se mi brečet, ale jsem na to trochu unavený," dělil se o své dojmy Paul.