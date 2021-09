De La Hoya je s covidem v nemocnici, návrat do boxerského ringu musel odložit

Bývalý boxerský šampion Oscar De La Hoya onemocněl covidem-19 a byl hospitalizován. Osmačtyřicetiletý Američan mexického původu kvůli tomu musel odložit plánovaný návrat do ringu. Někdejší držitel deseti titulů mistra světa v šesti různých váhových kategoriích se měl příští sobotu v Los Angeles utkat v exhibičním zápase s bývalým šampionem elitní organizace smíšených bojových umění UFC Brazilcem Vitorem Belfortem.

De La Hoya ve videu na sociální síti uvedl, že se koronavirem nakazil, přestože je očkován. "Byl jsem opatrný a takhle mě to dostalo," řekl. Poděkoval fanouškům za podporu a věří, že se v ringu ukáže ještě letos. Podle agentury Reuters existuje možnost, že by se místo něj čtyřiačtyřicetiletému Belfortovi postavil někdejší mistr světa v těžké váze Američan Evander Holyfield, kterému je 58 let.

De La Hoya naposledy boxoval soutěžní zápas v roce 2008. Olympijský vítěz z Barcelony 1992 tehdy prohrál s další filipínskou hvězdou Mannym Pacquiaem. Od roku 2014 je De La Hoya členem boxerské Síně slávy.