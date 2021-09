Bude maso, slibuje český zápasník. Kdo je GrilMMasterem?

„Musím říct, že maso mě baví nejvíc. Když jsem třeba zkoušel omáčky, tak to vždycky dopadlo špatně. Takže mě fakt baví masa a taková ta rychlá příloha k tomu, pečený brambor a tak. Manželka je ráda, když o víkendu uvařím, " dodává.

Vaření a grilování ho chytlo během návštěvy u bratra v Austrálii. Stejně jako v bojových sportech, i v tomto oboru se snaží neustále zlepšovat. "Největší změna? Začal jsem už maso poznávat. To je jako když začnete pít víno. Nejdřív začnete s obyčejným a pak začnete poznávat ty chutě. Takže já se teď snažím dělat jídla z kvalitního, farmářského masa a vidím v tom rozdíl."

Ve svém zatím posledním zápase na OKTAGONU 23 porazil Matouš Kohout na body Jana Širokého

OKTAGON MMA

Rád sleduje i pořady o vaření s jinými protagonisty. Jeho oblíbencem je třeba Gordon Ramsay. Nevynechá je ani teď, v dietním období. To, že si dělá chutě, a přitom ho čekají krabičky, mu vůbec nevadí. „Sleduju to furt. Strašně rád se dívám na to, jak lidi vařej. Když prostě vidím to pečený maso a potom, když jedou tím nožem, jak to křupe...," usmívá se Matouš Kohout. Více už v našem videu.

Do česko-slovenského souboje s Fodorem zbývá posledních pár dní. Posledních pár lehčích tréninků a také dělání váhy. „Příprava proběhla v pohodě. Hlavně bez zranění. Stihl jsem Polsko, sparingy s Patrikem Kinclem. Jsem spokojený, teď už to jen v tom zápase prodat," přeje si.

Zápas Kohout - Fodor bude uzavírat prelims kartu turnaje OKTAGON 27. Hlavním duelem bratislavského galavečera je titulová bitva Ivan Buchinger vs. Vojto Barborík. Vše lze 11. září sledovat na OKTAGON.tv.