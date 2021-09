Judista, který se nechtěl na OH prát s Izraelcem, dostal trest na deset let

Alžírský judista Fathí Nurín, který odstoupil z olympijských her v Tokiu, aby se neutkal s izraelským soupeřem, dostal od mezinárodní federace IJF trest na deset let. Stejně dlouho by měl pykat i jeho kouč Amar Benichlef. Oba se mohou proti verdiktu disciplinární komise odvolat.