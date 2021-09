Peklo bez jídla a vody. Kam až dokážou zajít bojovníci MMA?

Ještě předtím, než se v kleci mohou porvat se soupeřem, čeká zápasníky MMA prověrka jiná. V hlavní roli vůle, disciplína, překonání sebe sama. Den před zápasem musí splnit váhový limit. Podaří se to všem aktérům sobotního galavečera OKTAGON 28? Před posledním turnajem této organizace v Bratislavě s tím byly velké problémy. Do požadované váhy se nevešlo hned pět fighterů! Nenavážili Barborík, Boráros nebo Fodor. Jak to bude tentokrát?

Vojto Barborík převážil o 400 gramů. Jeho zápas s Ivanem Buchingerem sice proběhl, ale Barborík nemohl bojovat o titul. Do podobné situace se v březnu dostal i Karlos Vémola. Nesplnil váhu před soubojem s Milanem Ďatelinkou a přišel o pás šampiona střední váhy.Terminátor tehdy vůbec nevypadal dobře. Tělo prostě řeklo stop. Prožíval si peklo. Stejně tak před dvěma týdny Barborík.

Trápením je dělání váhy i pro ostatní. „Tohle je naprostá pí....na. Dělání váhy je show na úkor našeho zdraví," říká Miroslav Brož, který se na OKTAGONU 28 představí s Emmanuelem Dawou. „Ve ONE FC vás zváží dva měsíce do zápasu a vy nesmíte spadnout o více než deset procent. Pokud má někdo 90 kilo, může jít o 9 kilogramů. Ale 81 váha neexistuje. Chodí se 84. Není to taková show, ale nestává se, že by frajeři nenavážili."

Miroslav Brož na turnaji OKTAGON 24. V parádní přestřelce porazil na body Němce Jungwirtha

V podobném duchu mluví i Brožův kolega z Renegade Gymu David Hošek, kterého v sobotu čeká elitní polský fighter Naruszczka. „Do budoucna by bylo dobré, kdyby lidi nechodili o dvě váhovky níž. Tohle je otázka, komu to za to stojí. Je to otázka zdraví, mohou být časem problémy s ledvinami a jiné zdravotní trable."

„Myslím, že to s tělem dělá velké věci a vůbec to není zdravé. Ale bohužel dnes nic jiného nejde a patří to k tomu. Je to zlo, co provází náš sport," doplňuje reprezentant Reinders týmu Jakub Tichota. Problémy s tím, že by limit nesplnil, nečeká. V sobotu změří síly v pérové váze (65,8kg) s Makedoncem Dimitrovem.

Na váze si věří i Matěj Peňáz, který má před sebou souboj s Polákem Strzelczykem ve střední váze (do 83,9kg). „Aktuálně se pohybuji mezi 90 a 91 kily. Většinou na vodě udělám asi pět kilo, takže stačí, když si tuhle váhu udržím, dostanu se třeba na 89 a zbytek už dokážu z té vody ze sebe dostat."

Takhle řádil Matěj Peňáz v projektu Oktagon Underground. K.O. za 63 sekund nadělil Jakubu Klaudovi

Ráno těsně před vážením dva až tři pobyty ve vaně s horkou vodou a mělo by být splněno. „Člověk se cítí slabší, občas se mu motá hlava, je dehydratovaný. I proto to nedělám večer, ale až ráno, ať jsou to třeba jen dvě hodiny nepříjemný. Pak odvážím, a jak se napiju, dostanu do sebe sacharidy, tak se hned cítím líp."

Matěje Peňáze ale čeká brzy dieta a shazování další. Za necelý měsíc má totiž zápas také v K1. Třiadvacátého října v organizaci Glory. Naordinuje si tedy jeden odpočinkovější týden, aby zhojil šrámy z MMA, a pak to všechno začne nanovo.

Matěj Peňáz při vážení

Shazování je prostě nedílnou součástí bojových sportů. Tou snad nejméně oblíbenou. Výjimka ovšem existuje. Matěj Kuzník, který má před sebou duel s Davidem Moonem. Na dělání váhy dokáže najít klady.

„Už si ten proces hubnutí užívám. Vždycky v tom najdu něco pozitivního, i když to zní divně. Užívám si, když vidím, jak jdou kila dolů, zvyšuje se výkon a podobně. Beru to jako součást cesty. Cesty, která mě baví," tvrdí šestadvacetiletý bojovník.

Matěj Kuzník při vážení

Více se o shazování před turnajem OKTAGON 28 dozvíte v našem videu. Galavečer proběhne 25. září v pražské hale O2 Universum. Tahákem bude titulová bitva o krále polotěžké váhy mezi Viktorem Peštou a německým Terminátorem Stephanem Pützem nebo souboj generací, v němž se představí Brazilec Brito a veterán MMA Petr Monster Kníže.