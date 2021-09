I Terminátoři lehnou, když dostanou bomby, věří si Pešta před bitvou s německým T-800

Před jednou z největších výzev kariéry stojí zápasník Viktor Pešta. V kleci chce vyřídit Terminátora. Tedy německého bojovníka Stephana Pütze, který používá stejnou přezdívku jako Karlos Vémola. Utkají se už tuto sobotu na galavečeru OKTAGON 28. V titulové bitvě o krále polotěžké váhy. „Byly to trochu peripetie, než se pro mě našel soupeř. V jednu chvíli už jsem byl takovej odevzdanej. Říkal jsem si: Nikdo se mnou asi nechce zápasit, nevím, co bude. Ze Stephana jsem pak měl hroznou radost,“ přiznává český fighter. Více už v našem videu.

Vyzýval Attilu Végha, Karlose Vémolu i Rusa Michaila Ragozina. Nic neklaplo. Teď si chce všechno vynahradit. Ukázat, že má na titul. „Je v takové formě, v jaké jsem ho dlouho neviděl. Bude to hezké představení. Věřím, že to Viktor ve druhém kole ukončí," odhaduje jeden z trenérů jedenatřicetiletého zápasníka Jiří „Mamut" Paluska.

Od prvního Peštova profesionálního zápasu uplynulo 11 let. Za tu dobu se hodně změnil. „Je tam spousta nasbíraných zkušeností. Nejenom ze zápasů, ale i díky tomu, s jakými sparingpartnery se připravuje v Americe. Tam je deset až patnáct lidí z UFC, z Bellatoru a z dalších organizací. Každý takový trénink dodává sebevědomí. Stává se víc a víc profíkem," popisuje Paluska. Pomůže to v nadcházející titulové bitvě?

Viktor Pešta má na kontě 17 vítězství a 6 porážek. Proti němu Stephan Pütz s bilancí 20-4. „Chtěl bych poděkovat, že mi takového soupeře sehnali. Když bych ho srovnal s českým Terminátorem, tak si moc podobní nejsou. Oba mají slušný wrestling, slušnou zem, ale principy, které používají, jsou jiné. Stephan hodně kope, hodně v postoji pracuje se vzdáleností, není tak silovej jako Karlos. Spíš sází na techniku a kardio."

Německý Terminátor mu před nadcházející bitvu po vzoru legendární filmové hlášky vzkazuje: „Hasta la vista, Viktor Pešta."

Co na to český zápasník? „To, že si říkají Terminátoři, to z nich ještě Terminátory nedělá. Pořád jsou to jenom lidi, kteří když dostanou bomby, tak lehnou. To, že si říká Terminátor, pro mě vůbec nic neznamená!"