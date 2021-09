Člověk, nebo Terminátor? OKTAGON nabídne třaskavý duel o pás polotěžké váhy

Poprvé se turnaj organizace OKTAGON MMA odehraje v prostoru O2 Universum. Připravena je nabitá karta, která nabídne dvanáct zápasů. Celý večer vyvrcholí titulovou bitvou mezi německým Terminátorem Stephanem Pützem a Viktorem Peštou. Český veterán prestižní organizace UFC se dočká zápasu světových kvalit na půdě OKTAGONU. Tento souboj také ukáže premiérového šampiona polotěžké váhy v tuzemské organizaci.

„Můžete čekat ohňostroj. Bude to šílený zápas. Opravdu se těším na to, až budu Peštu tady v Praze terminovat. Přijďte se podívat a uvidíte, jak to dopadne," navnadil příznivce Peštův soupeř Pütz.

„Každý tady říká, jak mě bude terminovat. Možná mu to pomáhá psychicky, ale až dostane ránu, tak uvidíte, že je to jen člověk. Moje predikce je taková, že dostane pěstí do obličeje," odvětil jednatřicetiletý válečník, který má za sebou v OKTAGONU tři vítězné duely. Nad jeho síly byl před dvěma lety pouze Michal Martínek, jenž Peštovi v zápase na turnaji OKTAGON 15 zlomil čelist.

Viktor Pešta hodlá vyřídit Terminátora a slavit titul v polotěžké váze

Sport.cz

Neméně zajímavý boj má skýtat také hlavní předzápas večera, který by na jiných kartách hravě splnil úkol závěrečné třešničky na dortu. Čtyřiačtyřicetiletý Petr Monster Kníže se pustí do boje s o dvacet let mladším Kaikem Britem. Vítěz tohoto duelu se s největší pravděpodobností postaví v prosinci Davidu Kozmovi v titulovém zápase o pás velterové váhy.

Velká výzva čeká na Lea Brichtu. Český bojovník lehké váhy se chystá na Francouze Damiena Lapiluse. Třiatřicetiletý ranař přijel do Prahy ve výborné formě, ale Brichta platí za jednoho z největších talentů domácího MMA.

Do akce se dostanou i další přední bojovníci domácí scény. Dva zástupce do turnaje vysílá Renegade Prague Gym. Miroslav Brož a David Hošek budou ve svých duelech mírnými outsidery. Brože čeká další francouzský zástupce Emmanuel Dawa. Hošek poměří síly s Marcinem Naruszczkou, který padl před dvěma měsíci v zápase o prozatímní titul střední váhy s Samuelem Pirátem Krištofičem.