Terminátor neustoupí. Pro záchranu zápasu s Pirátem navrhl tři řešení

Dočkáme se na konci roku v kleci souboje Karlos Vémola vs. Samuel Krištofič? Terminátor prostřednictvím sociálních sítí fanouškům vzkazuje: „Vše je na dobré cestě. Dohoda se rýsuje a nad Pirátem se stahují mračna.“ Na schůzce s promotérem organizace OKTAGON MMA Ondřejem Novotným šestatřicetiletý zápasník předložil tři možnosti, jak by se zápas mohl uskutečnit. Více už k tomu říká v našem videu.

Ondřej Novotný se chystá na schůzku s Pirátem, kde mu návrhy bude tlumočit. Jaká bude reakce slovenské strany? Jasno by mělo být příští týden. Bude tato očekávaná bitva zachráněna?

„Všichni ten zápas chceme. Ale já ho chci s nějakou důstojností, protože mě furt staví do role, že někoho buduju. Zápas s Attilou jsem udělal, těžil z toho Attila. Teď vlastně, koho zajímá zápas Piráta s někým? Všechny zajímá zápas Piráta se mnou! To vím já, to ví Ondra, to vědí všichni. Takhle by to mělo být fér na mojí stranu," říká Karlos Vémola.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Spor se rozhořel během turnaje OKTAGON 28 na konci září, kdy se Terminátor dozvěděl, že do duelu s Pirátem bude nastupovat jako první, tedy do modrého rohu. Okamžitě to odmítl. V Praze chce nastupovat jako domácí. Jako druhý. V opačném případě nemusí vůbec do tohoto souboje nastoupit.

Terminátor osedlal divokou mašinu a musel se trošku krotit. Příště už bez omezení, slíbil

Sport.cz

„Je tady šance, že nepůjdu vůbec. Když je Pirát ten jejich šampion, ať si to udělají beze mě. Ať si O2 arenu udělaj s Pirátem. Jsem zvědavý, kolik lidí na Piráta versus někdo přijde," hrozí fighter s bilancí 31-6.

Nabízí se ještě další varianta. „Ondra mi bude muset dát někoho jinýho. Když se furt chce bavit o tom pořadí, tak mu říkám, musíš mi dát někoho z desítky, koho máte v Oktagonu. A koho tam máte? Vůbec si nedokážu představit, koho by mi dával."