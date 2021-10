Velkohubý youtuber chtěl napodobit bratra a zápasit s Mayweatherem

Jake Paul tak chtěl napodobit svého sourozence, který s Floydem Mayweatherem zápasil v červnu letošního roku. Tento souboj nakonec vítěze nepřinesl, což je vzhledem k exhibicím celkem častý jev. Právě exhibiční pojetí zápasu se Jakeovi nelíbilo, chtěl totiž profesionální souboj. „Nedělám exhibice. Floydovi jsem poslal zprávu, kde jsem napsal, že pokud chce zápas v jeho váhovce, tak jedině, pokud to bude skutečný profesionální zápas," vysvětlil situaci mladší z bratrské dvojice.

„Myslím si ale, že půjde do důchodu, což je to nejlepší, co může udělat. Můj bratr je velký bojovník, ale já to mám prostě nastavené trochu jinak. Chtěl bych s Floydem skutečný zápas, což by pro něj nedopadlo dobře." pokračoval americký boxer, který se především proslavil jako youtuber.

Zápas mezi Jakem Paulem a Floydem Mayweatherem se tak pravděpodobně neuskuteční. Mayweather totiž naposledy profesionálně zápasil v roce 2017, kdy si to v ostře sledovaném boxerském duelu rozdal s MMA hvězdou Conorem McGregorem. Dvanáctikolová bitva o speciální pás organizace WBC skončila výhrou Mayweathera v desátém kole.

The McGregor vs Mayweather trailer was so amazing 🤩 pic.twitter.com/wjlfCaf2c7 — 𝑊𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑦 ✧ (@wiseguyMMA) October 3, 2021

Jake Paul si naposledy připsal skalp bývalého šampiona welterové váhy UFC Tyrona Woodleyho. Nešlo jen peníze, ale také o kuriózní sázku. Poražený si měl nechat na tělo vytetovat nápis, že miluje toho druhého.

Ve hře je ovšem zápas proti Tommymu Furym, nevlastním bratrovi slavnějšího Tysona Furyho. Ten dokonce oba bratry Paulovy vyzval k zápasu.