Piráta potupím! Po zápase mi budou fandit i jeho fanoušci, věří si Vémola

V posledních dnech se navíc rozjela debata ohledně volby červeného nebo modrého rohu v souboji proti Samuelu Krištofičovi. Vémola však ani tentokráte nenastínil finální stanovisko.

„To se dozvíte, to je na Ondrovi (promotér OKTAGONU). Podotýkám, že jsem si nic nevybrečel, ani jsem násilím nevymáhal červený roh. Jenom jsem řekl, že je před Pirátem potupný nastupovat v modrém rohu. Pokud nastupuji doma, tak chci nastoupit v červeném rohu. Pokud ne, vůbec mi to nevadí, já si počkám. Až bude nějaký turnaj na Slovensku, tak vašeho šampiona zmlátím," odpověděl Karlos Vémola.

Karlos Vémola o zápasu s Pirátem. Za jakých podmínek se uskuteční?

Sport.cz

„Až proti němu nastoupím, tak ho rozhodně potupím. Ukážu, že jsem o třídu jinde. Terminátor bude první, který ho ukončí. Možná to bude rychlejší, než všichni čekáte. Po konci zápasu mi budou fandit i Pirátovi fanoušci," zdůraznil veterán UFC na soupeřovu adresu.

Český rapper Marpo (vlevo) a Karlos Vémola se v únoru utkají ve vzájemném boxerském duelu.

OKTAGON MMA

Pirát navíc v týdnu narážel na Karlosův špatný postoj. Samotného by ho zajímalo, co by se dělo, kdyby se mu povedlo Vémolu hodit. „Ať mě klidně hodí, já ho vezmu zpátky do školky. Kéž by byl natolik blázen a šel mě hodit. Ať mě hodí, uvidíme, kam s tím dojde," reagoval s úsměvem Terminátor.

Řada přišla také na případný odvetný zápas proti Patriku Kinclovi. Oba zápasníci se spolu poprvé střetli v roce 2018, tehdy slavil výhru Terminátor. „Od něj se rozhodně vypnout nenechám. Na to ta malá 77 nemá sílu. Ta nikoho nevypnula, ani nepamatuje. Viděli jste, jak dopadl v posledním zápase, a to bylo podotýkám v zápase do 77 kg. Nevím, co by chtěl se mnou dělat v zápase do 84 kg."

„Já zápasím pro jinou organizaci, než zápasí on. Až přijde do OKTAGONU, tak klidně doručím to, co jsem slíbil. Až si ten zápas zaslouží, tak ho klidně zmlátím znovu," odvětil na případný rematch se současným zápasníkem polské organizace KSW.