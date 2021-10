Dojde na vyřizování účtů! OKTAGON nabídne pikantní zápas

„Hodně lidí chce ten zápas vidět, byl žádaný, fanoušci ho chtěli. Přeji si ho po tom, co jsem musel kvůli zdravotním problémům odstoupit ze superfinále Undergroundu. Neberu to jako vyřizování nesplacených účtů. Beru to jako dodání toho zápasu, neboť jsem chtěl Underground vyhrát a tady to budeme moct dokončit," reagoval Matěj Peňáz, který musel ze zdravotních důvodů odstoupit z prvního avizovaného měření sil, které bylo na programu ve finále Oktagonu Underground.

Promotérům Oktagtonu se ale povedlo najít náhradní termín, bude jím 30. prosinec letošního roku. „Může to být takový opožděný vánoční dárek. Samozřejmě je to nepříjemné přes svátky, ale už jsem takhle zápasil. Dá se to zvládnout. Člověk se musí připravit na to, že to nejsou takové ty klidné, odpočinkové Vánoce. Dožene se vše po zápase. Bude Nový rok, člověk si odpočine potom," reagoval Peňáz, který se však na prosincový souboj zatím nepřipravuje.

Matěj Peňáz a jeho čtvrté KO v prvním kole v řadě, tentokrát to odnesl Strzelczyk

Sport.cz

„Aktuálně dobírám antibiotika, takže zatím netrénuji. Předpokládám, že tenhle týden bude ještě volnější. Dostanu se možná tak do stavu, kdy se budu chtít víc hýbat," odpověděl Peňáz, který kvůli zdravotním problémům musel zrušit říjnový zápas v kickboxerské organizaci GLORY.

Český zápasník všechny své souboje ukončil v prvním kole. Podobný scénář se tak dost možná rýsuje i v bitvě proti Vlastu Čepovi. „Nemám představu o tom, jak to bude trvat dlouho. Zápas ale bude od začátku ve vysokém tempu, nebude se na nic vyčkávat. Neočekávám, že to bude nějak extra dlouhé, ale jsem připraven na všechno. I na to, že by to mohlo být na tři kola."

Vlasto Čepo zasypal Kostiće řadou tvrdých úderů a po 50 vteřinách zápas ukončil

OKTAGON MMA

Jeho soupeř má v MMA více zkušeností, zatím nastoupil do osmi zápasů, zatímco Peňáz do čtyř. „Za favorita považuji sebe," reagoval s úsměvem český zápasník.

„Statisticky mám víc zápasů. Vlasto má sice více zápasů právě v MMA, ale ti soupeři nebyli na nějaké extrémní úrovni. I tím, že jsem porazil Strelczyka, tak považuji sám sebe za favorita," dodal.

Právě s polským zápasníkem Mateuszem Strelczykem se postupně utkali oba prosincoví soupeři. Nejprve se Polákovi povedlo na armbar porazit Čepa, před necelými čtrnácti dny ho ovšem po necelých dvou minutách boje knockautoval Matěj Peňáz.

Konec roku tak slibuje atraktivní podívanou. Dva specialisté na postoj se postaví tváří v tvář a ve vzduchu je případný knockout z jedné, či druhé strany.