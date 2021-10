U nás si už nezatrénuješ! Bývalý šampion řeší další problém

Americký zápasník Jon Jones dříve plnil titulky médií svými povedenými výkony v kleci, ve které prohrál pouze jedinkrát. Jeho chování v běžném životě se ovšem začalo vymykat kontrole a často se dostával do střetů se zákonem. První problémy přišly již v roce 2012, a to s alkoholem. Od té doby přišlo zhruba pět dalších podobných incidentů, včetně toho posledního, kdy byl obviněn z domácího násilí, ublížení na zdraví a nedovolené manipulace s vozidlem.

Jones nyní musí překousnout další nepříjemný moment. Jeho dlouholetý gym Jackson Wink MMA, kde se více než dvanáct let připravoval, ho dočasně vyhodil.

„Jone, dohoda je následující. Jsi jako můj malý bratr. Aby ses vrátil k nám do klubu, musíš přestat pít a dát se do pořádku. Nyní jsi tedy mimo klub. Cítím, že jsem to musel udělat. Ignorovat to by bylo šílenství," vysvětlil situaci hlavní trenér klubu Mike Winkeljohn.

Zklamání z vyhazovu pochopitelně vyjádřil také sám zápasník. „Včera v noci proběhl srdcervoucí hovor s jedním z mých dlouholetých trenérů. Opravdu bolí ztratit podporu někoho, koho si tolik vážím. Upřímně, díky zbytku trenérů, že zůstali se mnou. Naše cesta pokračuje," stálo na Twitteru. Tento příspěvek byl ale po pár hodinách smazán.

Jon Jones naposledy zápasil v únoru 2020.

Michael Wyke/Associated Press

Americký zápasník tak na další zápasení v tuto chvíli nemá ani pomyšlení. Naposledy zápasil před více než rokem a půl proti Dominiku Reyesovi. Za necelých čtrnáct dní však bude čelit někomu úplně jinému. Soud za jeho obvinění je v plánu 26. října.