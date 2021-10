V UFC nekončím a ani se končit nechystám, vzkázal specialista na KO

Kleinova první reakce sice přišla krátce po skončení zápasu, avšak byla hodně stručná. „Mrzí mě to, lidi. Brzy k tomu řeknu víc. Děkuji těm, kteří fandili a fandí mi i nadále a stojí při mně," vzkázal Lajoš Klein.

Slovenský zápasník totiž potřeboval porážku vstřebat a následující den přidal na svůj Instagram krátké vyjádření.

„Těžký víkend za mnou...ještě těžší tři měsíce přípravy a výsledek už znáte. Jednou jsme nahoře, jednou jsme dole. Mrzí mě to neskutečně, že to nevyšlo. I přes tuto prohru, miluji to, co dělám a nikdy bych to nezměnil a rozhodně nevěším hlavu na hřebík. Vrátím se zpět do gymu a pokračuji ve své práci. Děkuji celému mému týmu, který se mnou udělal kus práce a všem, co stojí při mně. A pro nepřející – v UFC nekončím a ani se končit nechystám," stojí na Instagramu.

Se svým vyjádřením nezůstal pozadu ani vítěz zápasu, tedy Nate Landwehr. Také on měl na svém kontě dvě porážky, v případě třetí by tak ve vzduchu visel konec v UFC.

"Měl jsem strach, že přijdu o práci. Dvakrát jsem prohrál. Kdybych znovu prohrál, zřejmě bych dostal padáka. UFC si nikoho takového nenechává, proč bych měl být výjimkou? Proto ale miluju to, co dělám. Vždycky musíš něco dokazovat, nemáš žádnou jistotu. Buď předvedeš dobrý výkon, nebo zklameš," nechal se slyšet Landwehr.

Kleinův další zápas bude mimořádně důležitý. Logicky tak připadá v úvahu delší pauza mezi zápasy. Slovenský zápasník totiž během necelého roku zápasil hned třikrát, přičemž vyhrál pouze jedinkrát.