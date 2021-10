Reklama na MMA! Brazilské monstrum znovu padlo

Nad osudem zápasu se v týdnu vznášel velký otazník. Costa totiž již dopředu oznámil, že se mu nepovede zhubnout do střední váhy a duel se nakonec přesunul do polotěžké váhy, s čímž souhlasil také Vettori.

Hned od prvního kola jsme sledovali atraktivní pojetí boje. Oba borci si totiž rozhodně nic nedarovali a fanouškům nabídli náramný bojový zážitek. Vettori přesto v úvodu lépe trefoval a tahal za delší konec provazu, přesto také on sám několikrát naprosto přesně inkasoval. I když v závěru aktivita obou zápasníků uvadla, tak druhé kolo znovu nabídlo parádní štípanou.

Paulo Costa (vlevo) a Marvin Vettori během vzájemného zápasu.

Jeff Bottari/Zuffa LLC

Costa sice ve druhém kole předvedl o dost povedenější výkon, avšak to byl právě Brazilec, který nepříjemně zasáhl soupeře přímo do oka. Sudí Jason Herzog na to reagoval odebráním bodu. Vettori navíc v závěru kola předvedl skvělou jízdu a ukořistil ho tak ve svůj prospěch.

Ve třetím kole jsme sice sledovali pokles fyzičky na obou stranách, přesto aktivněji působil Vettori. Tomu se však nepovedlo ubránit překvapivý takedown, po kterém Costa dokonce zkoušel gilotinu, kterou se mu nepovedlo dobře chytit a bylo tak po submisi. Ital navíc situaci na zemi dokázal přetočit a on sám hrozil z horní pozice.

Nelítostný souboj pokračoval také ve čtvrtém kole. Vettori stále tahal za delší konec provazu a soupeře nespočetněkrát čistě trefil. Costa ovšem jasným gestem ukázal, že má pevnou bradu. Ital byl na tom fyzicky o poznání lépe, v závěru čtvrtého roundu se navíc pokoušel o takedown, který se mu nepovedlo doručit.

VETTORI HAS A CHIN. 🗿



Costa has Vettori reeling after a massive head kick! #UFCVegas41 pic.twitter.com/YOmqGpPz3F — UFC Europe (@UFCEurope) October 23, 2021

Costa tak do pátého kola vstupoval v těžké pozici, na body zřejmě prohrával, a tak musel zabrat, což se také stalo. Brazilec předvedl parádní nápor, při kterém doslova rozkopal soupeři kopy na tělo. Náramně fungovala také pravá zadní, která Vettorimu nadělala pořádní problémy. Italovi se sice poslední kolo nepovedlo, přesto to stačilo na vítězství.

Sudí totiž duel viděli poměrem 48:46 pro Vettoriho. Ital tak napravil zaváhání z předchozího duelu a v tomto těžkém souboji se mu povedlo ukořistit cenné vítězství.

Již následující víkend je na programu dlouho avizovaná titulová bitva v těžké váze mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou. Roli náhradníka v tomto duelu plní Jiří Procházka. Uvidíme, zda se český zápasník dostane do hry o mistrovský opasek.