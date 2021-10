Nečekaná zpráva. Slavná UFC kontaktovala českého Hrobníka. Přišly nové noty do klece

Český MMA zápasník David Dvořák se zpět do klece podívá nejdříve v únoru příštího kalendářního roku. Čtvrtým soupeřem v UFC by měl být Číňan Su Mutaer-ťi. Zápas byl původně v plánu již v prosinci letošního roku, avšak kvůli zdravotním problémům čínského zápasníka byl přeložen. Tuto informaci potvrdil sám rodák z Hradce Králové v našem rozhovoru.

„Popravdě není stoprocentně jistý, že ten zápas bude v únoru. Soupeř je nějakým způsobem zraněný. UFC nás informovalo, že by to mělo být v únoru, může se ale stát, že to bude i v březnu," nechal se slyšet Dvořák.

Dvořákovi se tak příprava na zápas protáhne minimálně o dva měsíce. "Nebyl jsem v poslední době spokojený s tím, jak na tom technicky jsem. Tak nějak si to ještě nesedlo, tak, jak bych chtěl. Jsem rád, že máme dost času spoustu věcí zlepšit a zase se nějakým způsobem posunout dál."

Sport.cz

Čtvrtým soupeřem pro českého zápasníka by měl být tibetský orel Su Mutaer-ťi, který má v UFC tři výhry v řadě. „Je specifický v tom, že je levák. Je hodně vysoký, bude tak mít výškovou převahu. Má jiný styl, na který je potřeba se připravit. Příprava musí být důkladná. Ne nadarmo má v UFC tři výhry za sebou," odpověděl Dvořák na soupeřovu adresu.

S vyslovením čínského soupeře měl navíc Dvořák velké problémy. "Já ledatak vyslovím Su, což je podle mě křestní jméno. Příjmení ale nevyslovím," reagoval s úsměvem bývalý hrobník.

The Undertaker, jak se Dvořákovi přezdívá, měl po posledním zápase zdravotní problémy. Zranění ruky si dokonce vyžádalo operaci. „Operace se povedla, teď už jsem stoprocentně v pořádku. Nic mi nebrání v tom pokračovat v plné přípravě."

Osmadvacetiletému rodákovi z Hradce navíc od posledního zápasu pomáhá v přípravě také mentální kouč. „Podle mě je to hodně důležitá věc. Na mentální stránce se dá furt pracovat. Nastoupit s dobrým nastavením hlavy je nesmírně důležité, bez toho bych to nezvládl," dodal Dvořák.