Historická výzva. Procházkův potencionální soupeř může v UFC přepsat dějiny

Samotný příběh brazilského zápasníka je vskutku působivý. Poprvé o pás bojoval před sedmi lety, v roce 2014 ve věku 34 let. Teixeira byl v naprosto jednoznačném souboji poražen dnes již kontroverzním zápasníkem Jonem Jonesem. Prvně jmenovaný si ze zápasu navíc odnesl několik zranění, včetně poškozených vazů v rameni.

Teixeirovi bylo v tomto duelu 34 let, zatímco Jonesovi 27 let. Druhý jmenovaný měl do té doby na svém kontě devět výher v UFC, zatímco Teixeira „pouhé" čtyři. Dnes má ale Brazilec 12 výher, čímž předběhl legendárního Jonese, který aktuálně má jedenáct úspěchů.

Rumble Johnson knocked out Glover Teixeira seconds into their fight, four years ago today #UFC

pic.twitter.com/9yE3UpiqH3 — JReal (@BloodyCanvasJon) August 20, 2020 Teixeira bleskově prohrál s Johnsonem.

Brazilec se ovšem po této porážce nedokázal dostatečně oklepat a přišla další, tentokráte proti Philu Davisovi. Dvě porážky v řadě tak znamenaly složitou cestu k titulu. Teixeira ovšem hodil minulost za hlavu a povedlo se mu nastartovat novou vítěznou sérii. Porazil například St. Preuxe, Cumminse či Evanse. Stopku mu ovšem vystavil Johnson, který Teixeiru knokautoval již po třinácti vteřinách.

V té době bylo Teixeirovi již 37 let a nabízela se otázka, jak se může dostat k titulové šanci přes jména typu Gustafsson, Jones či Cormier. Brazilec ale šel štěstí naproti. Drtivá většina případných titulových zápasníků totiž ukončila nebo přerušila kariéru a rázem se umetla cestička k titulu.

Teixeira se tak rázem nemusel utkat s těmi nejlepšími, pouze šel štěstí naproti. A to se na něj usmálo.

UFC šampioni z věkového hlediska do 20 let - 0 šampionů 20 - 24 let - 4 šampioni 25 - 29 let - 37 šampionů 30 - 34 let - 26 šampionů 35 - 39 let - 7 šampionů 40 a více let - 0 šampionů jedná se o zápasníky, kteří poprvé získali titul

Teixeirovi je aktuálně jednačtyřicet let. V historii bojové organizace UFC se ale nikomu nepovedlo, aby se poprvé šampionem stal zápasník starší čtyřiceti let. Randy Couture sice byl šampionem ve svých 44 letech, avšak titul získal ještě před dovršením čtyřiceti let. Dalším příkladem je Daniel Cormier, který se poprvé stal šampionem v 36 letech, tři roky poté o něj přišel.

Teixeira tak má nejlepší předpoklady k tomu, aby se zapsal do historie.

Když se vrátíme k nejstarším bojovníkům, kteří poprvé získali titul UFC, pokaždé to bylo ve věku 37 let. Postupně na něj dosáhl trojlístek Fabrizio Werdum, Michael Bisping a Gloverův nedělní soupeř Jan Blachowicz.

Glover Teixeira v souboji proti Thiagu Santosovi.

Právě ve věku 37 let přichází linie odporu, kterou se za celých šest let nepovedlo nikomu posunout. Pokud se to Teixeirovi povede, překoná tuto hranici rovnou o čtyři roky.

Teixeira ovšem není jediný, kdo měl v posledních letech možnost získat titul po dovršení čtyřiceti let. Byl jím Yoel Romero, u kterého se zisk mistrovského opasku mnohem více očekával.

Ve 40 letech byl ve fantastické formě a byl blízko k tomu, aby porazil mladého Roberta Whittakera. Pro Romera se navíc zápas vyvíjel velice slibně. Po dvou kolech se ale unavil a šampionem se stal Whittaker. Romero měl dva roky poté ještě jednu šanci, avšak ani tu nevyužil.

Když se podíváme ze druhé strany, tak nejmladším šampionem v historii UFC se stal Jon Jones, kterému bylo 23 let. Organizaci trvalo devět let, než se nový šampion tomu věku alespoň přiblížil. Nejblíže se k ní dostal Josh Barnett v roce 2002, kterému bylo 24 let.

Podobně na tom byl také Max Holloway, který prozatímní pás sice vyhrál ve 24 letech, ale ten absolutní o rok později. Již deset let se tak žádnému zápasníkovi nepovedlo získat titul ve věku 23 let a méně.