Šlo o náhodu? Před rokem inkasovala nekompromisní knokaut, nyní chystá odplatu

Namajunasová v něm soupeřku sestřelila kopem na hlavu již po 78 vteřinách boje. Její dobře mířený high kick dopadl přesně do brady a Čang se bezvládně zhroutila na zem.

„Je to úplně jiný zápas, nemůžu se ohlížet za tím minulým. Musím být tou nejlepší verzí sebe sama. Ať se děje cokoliv, musím být na to připravená. Stát se totiž může cokoliv. Aktuálně se snažíme upravit jen pár věcí tak, aby to dávalo smysl. Do svého arzenálu přidáváme další součástky a zdokonalujeme se v tom, co nám jde nejlépe," nechala se slyšet Namajunasová v předzápasovém rozhovoru.

„Bez ohledu na to, co se skutečně stalo, si myslím, že potřebovala udělat změnu. Nedosáhla totiž výsledku, který by si sama představovala," dodala Američanka na adresu soupeřky.

Ke slovu se pochopitelně dostala také Čang, která v minulém duelu prohrála po dlouhých osmi letech.

„Než přišla porážka, nemyslela jsem si, že prohra může člověku i pomoct. Od té doby, co jsem prohrála, tak nad sebou hodně přemýšlím. Prohru jsem se začala vnímat jako dobrou věc a je to pro mě něco jako poklad, když se o sobě mohu dozvídat víc."

Čínská zápasnice před odvetou změnila prostředí, i trenérský štáb. Začala totiž trénovat v Arizoně, kde se připravuje i s bývalým šampionem Henrym Cejudem.

„Od Henryho jsem se toho tolik naučila. Jsem mnohem vyspělejší, co se týče mentální i technické stránky. Dohromady jsme spolu strávili hodně času a měla jsem možnost se v některých ohledech hodně zlepšit. Věděla jsem, že mám dobrý wrestling, ale i tak jsem se v Arizoně naučila, jak se zase posunout. Velmi věřím tomu, co vše jsem se za tu dobu s ním naučila, a jsem za to velmi vděčná. S novým týmem jsem maximálně spokojená a jsem připravená zvítězit," dodala Čang pro server MMA Junkie.