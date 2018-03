Spatří svět historickou bitvu? Těžká váha se může dočkat absolutního vládce

„Lidé chtějí vidět největší, nejhroznější a nejlepší zápas. Většina z těchto lidí bude říkat, že je to to nejlepší z jejich života," citoval server thesun.co.uk Wildera, jenž má v moci pás organizace WBC.

Finance na jedné straně, reálný zápas na druhé straně, ale je tu ořech, který musí rozlousknout Joshua, držitel mistrovských pásů WBA, IBF a IBO. Posledního března může získat titul šampióna WBO patřící aktuálně Josephu Parkerovi z Nového Zélandu. Podle papírových předpokladů by měl vyhrát Joshua, pak se otevře cesta k bitvě dvou, kteří profesionálním ringu odešli pokaždé jako vítězové.

„Máte dva skvělé kluky, dva neporažené, kteří si se všemi poradili. Jednoho z Velké Británie, jednoho ze Spojených států amerických. Dejte je dohromady, speciální noc, speciální zápas," je natěšený Wilder, světová dvojka, který má bilanci 40 zápasů, 40 výher a 39. k.o. Naposledy na něj 3. března nestačil Luis Ortiz.

Kdo bude králem králů těžké váhy?

Jeničkou v žebříčku je Joshua, který má poloviční porci zápasů, ale snadno zapamatovatelné statistiky - 20 duelů, 20 výher, 20 k.o. 31. března se mu postaví Parker, muž, který také nikdy nepoznal hořkost porážky, a to šel do ringu čtyřiadvacetkrát.

„Vypadá jako dortík," řekl Joshua v rozhovoru pro BBC v lednu. „Můžeš mi říkat král dortů, ty jsi král steroidů. Neobviňuji ho ze zneužívání steroidů, ale říkám, že je to možné. Existuje mnoho způsobů, jak se vyhnout dopingovému testu," vrátil Parker úder v rozhovoru pro novozélandskou stanici Radio Sport.

Tři neporažení jsou ve hře o sjednocovací duel všech čtyř hlavních organizací - IBF, WBA, WBC a WBO. Od 1. dubna budou už jen dva neporažení, a nebude to apríl. Zažije boxerský svět v roce 2018 bitvu Wilder vs. Joshua, nebo Wilder vs. Parker?