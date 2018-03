Nejhorší boxer Británie? Legenda ukončila kariéru, sedm let nevyhrála

Od února 2007 do března 2014 prohrál všechny zápasy, bylo jich 52 v řadě. Podle webu The Sun nejhorší boxer Velké Británie ukončil kariéru, a to v jedenatřiceti letech. Svým způsobem odchází legenda, která se nikdy nevzdala. Boxer, který i přes porážky věřil, že výhry přijdou. Dočkal se jen dvakrát.

„Nemůžu tomu dát více. Oznamuji svůj odchod do důchodu poté, co jsem neuspěl a neztratil mozkové buňky. Box je bezpečný sport, ale když to děláte jako já a netrénujete, můžete být zraněni, pravděpodobně by se to stalo," řekl ke svému odchodu.

Přednost dostala rodina

V roce 2006 vyhrál svůj první zápas, poté přišlo 52 prohraných duelů. Druhá a poslední radost se dostavila v roce 2015, rok 2016 nic, loni dvě prohry a letos konec. Dá se říci, že kdo s tímto bijcem prohrál, byl smolař.

Na žebříčku boxrec.com patří Deakinovi 1984. místo, jen čtyři boxeři jsou z celého světa horší podle těchto tabulek. Prohrával, ale udržel si myšlení, je zdravý.

„Odcházím, dokud udržím hlavu nahoře. Teď se dívám do budoucnosti, chci mít rodinu a postarat se o ni. Dělal jsem to pro peníze, ale nevydělal jsem dost. Miloval jsem, když se lidi bavili, ale potřebuji si vydělávat na živobytí. Miluju sport a budu to vždycky milovat, ale do ringu už nevkročím," dodal „Rockin" Robin Deakin.