Koza trkla a určila vítěze. Joshua zažije požehnání, Parker jde bojovat za svou zemi

Zda tomu tak opravdu bude, uvidí přímo na stadiónu téměř osmdesát tisíc fanoušků v sobotu večer. Boj o čtyři pásy, bitva neporažených. To po tomto duelu už platit nebude.

Joshua je držitelem mistrovských pásů WBA, IBF a IBO, Parker je šampiónem organizace WBO. Podle papírových předpokladů by měl vyhrát Joshua. „Budeme na stadiónu, kam přijde osmdesát tisíc lidi, to on ještě nezažil, já už čtyřikrát. Neví, co dělat, bude si muset zvykat. Je to skličující a ohromující okamžik," vyslal Angličan varovnou střelu.

„Tohle je můj čas, jsem mladý, ostrý a jsem odhodlaný vyhrát. Jsem tady, abych byl součástí historie, dělám to pro svůj tým, rodinu a zemi," má jasno o své cestě Parker.

Jedničkou v žebříčku je Joshua, který má snadno zapamatovatelné statistiky - 20 duelů, 20 výher, 20 k.o. Za pár hodin - 31. března, se mu postaví Parker, muž, který také nikdy nepoznal hořkost porážky, a to šel do ringu čtyřiadvacetkrát.

Anthony Joshua Jméno a příjmení Joseph Parker 15. října 1989, Watford Datum a místo narození 9. ledna 1992, South Auckland Velká Británie Státní příslušnost Nový Zéland 198 cm Výška 193 cm 2013 Profesionálem od 2012 20 výher (z toho 20 k.o.), žádná porážka Bilance zápasů 24 výher (z toho 18 k.o.), žádná porážka 1. Postavení na žebříčku Boxrec 7.

Na trůn se Joshua dostal po výhře nad Vladimirem Kličkem, následující obhajobu zvládl, nestačil na něj Carlos Takam. Teď se proti němu postaví Parker, kterému je šestadvacet let a je o dva roky mladší než olympijský vítěz z Londýna 2012.

„Cítím, že každý zápas je požehnáním. Ať už sedí tady Joseph Parker, nebo X, X nebo X, každý zápas má svůj důvod z dlouhodobého hlediska. On je šampiónem a na mojí životní cestu mi něco přidá," řekl Brit pro foxsports.com a dodal. „Všichni jsou o 30 procent lepší, když jdou proti mně, musím se s tím vypořádat."

„Miluju výzvy. Ještě jsem se nerozhodl jak, ale ty pásy budou na 100 procent moje," stojí si za svým Parker. Komu zvedne ringový rozhodčí ruku na znamení vítězství?