Uvidí svět bitvu světové jedničky a dvojky? V létě může být horko

Je hotovo? Podle informací britského serveru telegraph.co.uk tomu tak může být. Boxerská bitva těžkých vah o čtyři hlavní pásy může propuknout v létě. Na jedné straně Anthony Joshua, král Evropy. Na druhé Deontay Wilder, americká jednička a světová dvojka. Podívaná by mohla proběhnout ve Wembley, na legendárním stadiónu v Londýně. Ve hře má být to nejlepší - sjednocení pásů organizaci WBA, IBF, WBO a WBC.

„O mých dalších plánech nemůže být pochyb. Přiveďte Wildera do ringu a já ho porazím. Pojďme na to. Nemusíme kvůli tomu do Spojených států, můžeme to vyřídit tady," vyzval amerického protivníka Joshua po víkendové výhře v Cardiffu.

„Deontay Wilder přijal výzvu a je připraven podepsat a přijet do Velké Británie bojovat letos v létě o sjednocení pásů v těžké váze," píše britský server.

Američan je svolný k jednání a je připraven přijmout rozdělení finanční odměny v poměru 60 ku 40. „Jsme opravdu rádi, že Anthony Joshua poprvé řekl: Budu bojovat proti Deontayovi atd. Věříme, že je muž slova. Deontay přijímá výzvu," řekl Shelly Finkel, který zastupuje Wildera.

Bitva neporažených

Dvaatřicetiletý Američan reagoval hned po víkendovém utkání, kde osmadvacetiletý Joshua po 12 kolech porazil v Cardiffu na body Novozélanďana Josepha Parkera a stal se držitelem pásů organizací WBA, IBF, IBO a WBO. Joshua zvítězil ve svém 21. duelu profesionální kariéry v těžké váze, poprvé ale nevyhrál K.O. Wilder má v profesionálním ringu 40 zápasů, 40 výher a 39 K.O.

„Deontay ten zápas chce. Jsme připraveni přijet, setkat se ve Velké Británii, dohodnout se, aby se bojovalo letos v létě," řekl dále Finkel. „My chceme zápas, oni chtějí zápas, veřejnost to chce. Není nic, co by to zastavilo," dodal.

Světová jednička proti dvojce

Nezapomeňme ale na jednu zásadní věc, velkou roli hrají finance a jejich dělení. A nejde o drobné. Jde o stovky miliónů korun. „Předložím Anthonymu smlouvu, ale musí jít o správnou dohodu. Nejedná se o Wildera, je to o nás. V příštích několika týdnech se posadíme a budeme plánovat zbytek roku 2018," řekl promotér Brita Eddie Hearn pro radio BBC 5 Live's.

Alexander Povětkin, Tyson Fury. Další dvě jména, která by ráda šla do ringu s Joshuou. Logika věcí je ale jasná. Joshua a Wilder jsou majitelé mistrovských pásů. Mělo by jít o sport a boj světové jedničky a dvojky by měl určit krále těžké váhy napříč všemi čtyřmi hlavními organizacemi.