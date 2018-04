Šílenost! Hvězdný bijec napadl autobus a skončil v policejní cele

Hvězdu MMA Conora McGregora zatkla v Brooklynu policie poté, co spolu s dalšími zhruba dvěma desítkami lidí zaútočil na autobus převážející zápasníky z arény a některým z nich způsobili zranění. Irský zápasník je v současné době ve vyšetřovací vazbě, píše BBC.

Hvězdný zápasník Conor McGregor si zadělal v New Yorku na obří problémy.

„Organizace považuje toto narušení za zcela nepřijatelné. Jednotlivci, kteří se podíleli na incidentu, nejsou vítáni v sobotu na slavnostním galavečeru v Barclays Center," stojí v prohlášení UFC, které citoval server abc7.com.

Na videu je vidět, že McGregor uchopil přepravní ruční vozík a rozbil jím sklo autobusu. A následovaly další násilné ataky. Zápasník UFC Michael Chiesa byl převezen do nemocnice se zraněními v obličeji, další borec Ray Borg utrpěl poranění oka.

"Je to odporné a nemyslím si, že by někdo po tomhle byl jeho fanouškem. Nevím, jestli je na drogách, nebo co, ale přijít a udělat tohle?" nechal se slyšet šéf UFC Dana White.

K útoku došlo před víkendovým galavečerem v New Yorku, kde se v sobotu měli Max Holloway s Chabibem Nurmagomedovem utkat o titul šampióna lehké váhy. Právě tento mistrovský pás UFC McGregorovi sebrala, neboť ho v řádné době neobhajoval.

„Já se tomu směju. Rozbíjí okno? Proč? Měl jít prostě dovnitř. Když jsi takový gangster, proč prostě nepřijdeš? Tohle město má s gangstery velkou historii. Chceš se mnou mluvit? Řekni kdy a kde. Nemám s tím problém. Já v tomhle vyrůstal, ale házet židle do okna?" citoval fightclubnews.cz Nurmagomedova, kterého McGregor dvakrát nemusí.

Irský bojovník se v kleci objevil naposledy v listopadu roku 2016, kdy knokautoval Eddieho Alvareze. Loni dal přednost lukrativnímu zápasu v boxerském ringu s Floydem Mayweatherem.

Velké peníze vydělal v ringu

McGregor je (byl) šampiónem a mediální hvězdou UFC, naditější měšec dolarů si ale vydělal v ringu, když si v srpnu minulého roku šel vyzkoušet box. Jeho zápas s neporaženým Floydem Mayweatherem byl globální sportovní show, kde McGregor pobral odhadem 100 miliónů dolarů, v přepočtu na koruny přes dvě miliardy.

„Znám chlápky, kteří vydělali méně, byli to právníci, celý život chodili do školy a přestali pracovat," řekl v listopadu White. „Zkuste každý den vstávat a dostávat rány do obličeje, když máte v bance sto miliónů dolarů. Peníze změní hodně lidí."

Něco na tom bude, tenhle výstřelek je za hranou a Ir si pošramotil jméno bojovníka.

Nešlo přitom o první výstřelek. V listopadu se zúčastnil devětadvacetiletý rodák z Dublinu galavečera organizace Bellator. Po jednom souboji skočil do klece a chtěl slavit s Charlie Wardem, který vyhrál, jenže rozhodčí ho začal krotit, to se ale šampiónovi vůbec nelíbilo a vznikla potyčka. Ir začal křičet, odstrčil rozhodčího a přímo v oktagonu ho museli organizátoři uklidňovat.