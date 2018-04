Pojď gangstere. Jeden na jednoho, deset na deset? hecuje Rus irského bijce

Židle, zábradlí, železný vozík. To jako zbraně v rukou násilníků. Zápasník UFC Michael Chiesa byl převezen do nemocnice se zraněními v obličeji, další borec Ray Borg utrpěl poranění oka a do víkendových zápasů nezasáhnou. Za účast na incidentu byl z programu stažen i Lobov.

„Směju se tomu. Proč rozbil okno? Pokud jsi takový gangster, proč prostě nepřijdeš," citoval server mirror.co.uk Chabiba Nurmagomedova, který může získat titul v lehké váze, o ten Ir přišel, protože prostě nezápasil v kleci a UFC došla trpělivost.

McGregor je oficiálně stíhán policií a jeho letadlo má zákaz vzlétnout. V pátek ráno newyorského času má stanout před soudem.

"Brooklyn. Toto město má velkou historii s gangstery. Chceš se mnou mluvit, řekni kde. Přijdu, žádný problém. Já v tomhle vyrůstal, ale házet židle do okna? Vždyť to nebyl můj autobus," divil se ruský bojovník, který by rád McGregora potkal. A vypadá to, že mu je jedno, kde.

„Nechci ho vidět ve vězení. Musíme bojovat. Pokud chceme zápas, pojďme bojovat. Já a ty. Jeden na jednoho. Chceš deset na deset? Ok," je plný adrenalinu Nurmagomedov.

Zatím si může dát pohov. McGregor může přijít o licenci a může dostat v Americe stopku. „Organizace považuje toto narušení za zcela nepřijatelné. Jednotlivci, kteří se podíleli na incidentu, nejsou vítáni v sobotu na slavnostním galavečeru v Barclays Center," stojí v prohlášení UFC.