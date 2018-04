Konec kamarádství. Vyhrocený večer českých obrů, čeká se válka v ringu

Lidi to chtějí, tak tady to mají. Střet dvou těžkotonážních těl. Dříve kamarádi, teď rivalové, kteří si to rozdají na galavečeru Česko vs. Čína 19. dubna v Praze. Bojovníci K1 proti vyslancům z Říše středu. Výjimečný duel obstarají Češi. Luboš Raušer vs. Michal Reissinger. Řežba, kde oba vyznávají agresivní styl, žádné utíkání. Tady vyhraje tvrdší fighter.