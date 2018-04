Český Terminátor dostal K.O., zradilo ho zdraví. Dojde na bitvu veteránů UFC?

Dvě nechtěné stopky. Fanoušci MMA musí skousnout další zrušený zápas a realitu musel přijmout i Karlos Vémola. Před pár týdny nenastoupil do klece v Liberci, Terminátor nebude ani příští víkend v Nitře. Proč? Špatné zdraví, dýchací problémy. První český bojovník v UFC slibuje návrat v červnu v O2 areně. A přes sociální sítě se mu hned ozval Viktor Pešta, že by si s ním rád pinkl.

„Já jsem připraven ho vyzvat o pás do 93 kg. Kdo by to chtěl vidět?" hodil do pléna druhý Čech, který poznal také nejslavnější ligu MMA.

Sport.cz oslovil Vémolu, aby se vyjádřil, ale akorát byl na letišti a nemohl mluvit, přesto svůj pohled Vémola uvedl.

„Řekl jsem si o zápasníka světových kvalit, tak nevím, proč se ozýváš zrovna ty. Moje reakce byla jasná. Pokud chce XFN platit za úplně zbytečný zápas s tebou a bude za stejných váhových podmínek, jako byl s Ondrušem, tak tě klidně seknu. Nemám problém, ale ty tu váhu stejně neuděláš, tak nevím, o čem se bavíme," reagoval rodák z Olomouce na Peštovu výzvu na Facebooku v komentáři.

Svůj zájem Pešta potvrdil i pro Sport.cz „Myslím to úplně vážně. My jsme to řešili asi už před měsícem s XFN, ale nic z toho pořádně nebylo. Já bych si ten zápas v O2 areně dal. Přijde mi ale, že z jeho strany není zájem. Myslím si, že se mu do toho nechce, protože jsem pro něj nebezpečný soupeř. Laická veřejnost si asi myslí, že je lepší, a on je opatrný na svoji image, že by mohl v Čechách přijít o svoji auru neporazitelnosti."

Pešta - 27 let a skóre: 13 výher, 4 porážky.

Vémola - 32 let a skóre: 19 výher a 5 porážek.

Pohled trenéra Dana Bartáka "Podle mě ten zápas nedopadne. Karlos Viktora nepotřebuje. Nebyl by to zápas na jedno kolo a byl by to pro něj velký risk, kde by jen ztratil. A je velmi pravděpodobné, že by ztratil. Viktor by 9 z 10 zápasů vyhrál. Plus je tu Karlosovo zdraví. Možná je to způsobeno i tím, jak často má zápasy. I když nemá soupeře, kteří by ho potrápili, je vidět, že MMA zápasník není fotbalista, aby bojoval každý ‚týden‘. Tělo se prostě ozve a můžeš si říkat třeba Terminátor."

Pešta poslední tři zápasy vyhrál, předtím tři prohrál, ty byly v UFC, předtím jeden v této lize vyhrál. Vémola poslední tři duely vyhrál. Z posledních jedenácti zápasů desetkrát odešel jako vítěz. „Lidi to chtějí vidět, tak si to prostě pojďme dát, ne?" přidal Pešta, který nyní váží 106 kilo a zápas by byl do 93 kilo.

Vémola je tahákem pro české fanoušky. Nikdo mu neodpáře, že byl prvním Čechem v UFC. Jeho styl diváky baví. Lidi mají rádi řežbu, tu se on snaží nabídnout. Jeho hláška – ukončím ho v prvním kole T.K.O. – zlidověla v kruzích tohoto sportu. Navíc se umí prodávat na sociálních sítích, což je rychlý kanál k popularitě, pokud umíte zaujmout.

Pešta je v tomto střídmější, není tolik vidět, ale to nesnižuje jeho kvality. Také byl v UFC. Navíc nejde o první přestřelku těchto dvou ohledně jejich možného zápasu. Ano, každý je jiná váhová kategorie, ale pokud bude dost času, neměl by tohle být problém.

Zájmy bojovníků, promotérů, směřování kariér, finance, načasování. To vše hraje roli. Pokud k zápasu nedojde, fanoušci se budou stále přít a dohadovat, kdo je lepší. A zápasníci? V hlavě budou oni ti vítězi.

Vémola má o své nejbližší budoucnosti jasno. „Moc všem děkuju za podporu, vážím si toho! Vrátím se silnější a v O2 aréně bude vémolice." Kdo bude stát proti němu v oktagonu?