Čech pokoří magickou hranici. Poborský vzpomíná na rozpáranou hlavu

Blíží se k číslu, na které drtivá většina bojovníků v MMA nikdy nedosáhne. V Česku jeden takový bude za pár týdnů slavit. Jaroslav Číňan Poborský vstoupí 26. května do klece na galavečeru GCF 44 v Sokolově, kde si připíše stý zápas. „Pro mě to nic neznamená, je to jen číslo, chci zápasit co nejdéle,“ řekl v reportáži Sport.cz osmatřicetiletý bojovník, který se bil i s borci, kteří poznali slavnou organizaci UFC.