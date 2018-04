Opustí Mayweather důchod? Američan si hraje s myšlenkou zápasu v MMA

„Já se vrátím,“ tuhle větu neměl už nikdy říct. Jenže boxer Floyd Mayweather, který odešel do sportovního důchodu, se rozhodl patrně jinak. Pohrává si s myšlenkou návratu. Sport, ambice, peníze? Tentokrát by se muž, který vyhrál v profesionálním ringu 50 zápasů a žádný neprohrál, měl vrátit do klece. Zažije svět jeho zápas v MMA s Conorem McGregorem?