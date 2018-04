Téměř čtvrt tuny hmoty se prohnalo v Praze ringem

Střet dvou těžkotonážních těl proběhl a bylo se na co dívat. Dříve kamarádi, teď rivalové. Bojovníci K1 Luboš Raušer a Michal Reissinger se představili ve čtvrtek na galavečeru Česko vs. Čína, který se konal v Praze. Jak domácí tým zvítězil na nad Říší středu 8:2 na zápasy, tak téměř 120kilový Ressinger si poradil se sokem, který měl o 10 kilo méně.

„Jsem šťastný, že jsem zápas takticky a fyzicky zvládnul. Před každým zápasem jsem docela chladnokrevný, půl hodiny před ním nevím, že něco bude. To je asi moje největší výhoda," zhodnotil tři kola "Palec" Reissinger, který ve druhém a třetím kole dominoval.

„Bylo to velice špatný. Kryl všechny moje kopy, to jsem nečekal. Asi mě zradila opět moje hlava. Po prvním kole jsem se do toho moc zakousnul a šlo to dolů," řekl pro Sport.cz smutný Raušer.

Tlak, síla, žádné velké vyčkávání, ale agresivní styl - snažit se trefit a ukončit, nakonec zápas těžkých vah poznal všechna tři kola.

„Když o vás dlouhodobě někdo vykládá, že nedosahujete jeho kvalit, pak si s ním člověk v ringu vytře zadek, tak to potěší," byl spokojený Reissinger. To Raušer volil skromnější výrazivo. „Nevím, jaký bude dál mezi námi vztah, ale takový je život."

Vítěz přiznal, že předzápasové hecování bylo nasazeno úmyslně na Raušerovu hlavu, aby byl rozhozený. Po zápase na toto téma padla řeč ještě přímo mezi provazy ve sportovní hale Královka.

„Řekl jsem mu, že ta show před zápasem byla součástí taktiky, nějak to nekomentoval," vrátil se Reissnger k dnům před bitvou. „Chtěl mě rozhodit, což se mu podařilo. Když to nedávám hlavou, odchází fyzička. Mrzí mě to, já nevymýšlím hlouposti a levárny," řekl zklamaný Raušer a dodal. „Pro mě to nebylo vyhrocený. Štve mě, že jsem prohrál, ale to je u každého zápasu. Čest Michalovi, překvapil."