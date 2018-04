Budu jako mumie, směje se Krpálek. V přípravě na šampionát ho brzdila řada zranění

„Začátek roku byl dobrý, ale nyní prožívám spíše horší období, od března se zdravotní trable nějak nabalují. Ale někdy mě takový stav vyburcuje a já se rozhodně budu snažit v Izraeli udělat maximum pro zisk medaile," vyprávěl Krpálek, který se bude prát v kategorii nad 100 kilogramů.

Pokud se přenese přes zranění kolene, které se vleče už delší dobu, má stále Krpálek ke stoprocentnímu stavu daleko. „Čtrnáct dnů jsem bral antibiotika a prakticky tři týdny netrénoval. Shodil jsem skoro osm kilogramů. Sice už jsem tři zase nabral, ale pořád to není dobré," posteskl si Krpálek, jehož nemoc připravila o kemp v Japonsku.

Manko z přípravy doháněl na kempech v Turecku a Maďarsku. „Jenže v Turecku jsem si před dvěma týdny hned při druhém tréninku narazil žebra. Jde asi o nejhorší ze současných bolístek. Dost mě to omezuje, ale zranění se rychle lepší. Minulý týden už jsem se s klukama pral," popisoval Krpálek.

Právě v Praze si poranil prst na noze. „Je celý fialový, spíše do černa. Asi šlo o zlomeninu, ale jistotu nemám, protože u lékaře jsem nebyl. I tohle se zlepšuje," krčil rameny borec, jenž do bojů o evropskou medaili půjde čerstvě i s vykloubeným prstem na ruce. „Budu zalepený jako mumie, ale to není nic limitujícího. I se zraněními chci bojovat o medaili," ujišťoval Krpálek.

„Připravil jsem se prostě v rámci možností. Hlavní je, že se cítím den za dnem lépe na žíněnce, protože ještě před dvěma týdny jsem nemohl s dechem," přiznával Krpálek, jenž se v polovině května stane podruhé otcem.