Stovku oslavil výhrou a soupeře odnesli na nosítkách. Poborský dal za přípravu přes milión

Pozdvižení, které se často nevidí. Historický moment zažilo v sobotu české MMA. V Sokolově na akci GCF 44 Jaroslav "Číňan" Poborský poznal na vlastní kůži stý zápas v MMA. Před ním to žádný Čech za svoji kariéru nestihl. Osmatřicetiletý zápasník Daniela Kokoru uškrtil v prvním kole. Soupeř se ale nechtěl vzdát, takže „usnul“ a do práce se musel pustit lékař. Nakonec byl Srb odnesen na nosítkách. Přesto ještě stihl zvednout ruce na znamení, že bude v pořádku.

Sto zápasů, 52 výher, jedna remíza a 47 porážek, jak se díváte na kulatiny po výhře?

Jsem za stovku rád, jsem rád, že se to stalo pod organizací GCF a v Sokolově, kde jsem domácí. K tomu výhra, takže spokojenost.

Byl den před stým zápasem v kleci odlišný od předchozích?

Ne, já už to takhle mám nějakou dobu. MMA není fotbal ani hokej, ale je pravda, že každý nemá sto zápasů. Asi od čtyřicátého zápasu mám psychiku srovnanou. Malinká tréma tam je, ta musí být, kdo ji nemá, tak něco nemá v pořádku.

Kokoru jste porazil v prvním kole po 3 minutách a 33 sekundách, kdy soupeř „usnul". Cenná výhra?

Cennější to bylo tím, že jsem se nemusel trápit tři kola, i když jsem měl natrénováno. Ukončený zápas před limitem je vždycky šťastnější. Soupeře jsem uškrtil přes rameno. Já jsem to chytnul už na začátku, když jsme byli na zemi, ale vyklouznul mi, byl houževnatý. Podruhé už jsem cítil, že chrčí, ale rozhodčí ukazoval, že je v pohodě, ale mně přišlo, že už tak patnáct sekund spal.

Nakonec ho museli lékaři odnést z klece na nosítkách, zažil jste vy osobně něco podobného v minulosti?

Párkrát jo, dokonce i při prvním zápase v Rakousku, kdy jsem šel s borcem z Afriky. Nechtěně jsem mu hnul z páteří, pak ho odnesli, ani jsme se nestihli vyfotit.

V ten moment prožíváte euforii z výhry, nebo máte v hlavě soupeře, který má problém?

Chvíli tam je radost z výhry, ale je tam i starost, je to sport, jsme lidi. Každý by to tak měl brát, tohle není rvačka na ulici, kde chcete někoho zmlátit a je vám jedno, jak to dopadne.

Máte za sebou sto zápasů v MMA, žádný z Čechů tohle před vámi nedokázal, dostal jste vyšší gáži za premiérové jubileum?

Moc se to neodrazilo, organizace nemají moc peněz, finance jsou v jiných sportech, bohužel. Snad se to časem trochu zvedne, třeba se najde nějaký sponzor. Šestnáct let si většinu platím ze svého, za to už jsem si mohl postavit barák, proto asi bydlím v paneláku.

Máte spočítáno, kolik vás příprava na všechny zápasy stála?

Strašně moc. Byl jsem na soustředění v Rusku, Dánsku, Americe, Polsku. To jsou přípravy i na šest týdnů, je to určitě přes milión korun.

Co dále?

Stojednička bude na podzim, zatím ještě nevím kde.