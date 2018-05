Nemilosrdné konce a srážka obrů. I takto dopadají souboje pěstí

Dali o sobě vědět, a to tak, že jejich soupeři se nedočkali konce zápasů. Tahle trojice se představila v Košicích na akci pořádanou organizací Oktagon MMA. V červenci by se měla tato trojka v plné síle ukázat i českému publiku na pražské Štvanici. Michal Kotalík, Daniel Dittrich a Pirát Krištofič na Slovensku splnili svoje role, své plány už mají na 28. července. Co předvedli a co očekávají od dalších bitev?

Michal Kotalík vs. Pavel Sabadash

Pirát Krištofič vs. Ondřej Raška

Daniel Dittrich vs. Tomáš Vašíček

Kotalík předvedl v Košicích rychlou jízdu a připsal si už třetí vítězství v řadě. Nestačil na něj Pavel Sabadash. Po povedeném zápase přišel s nečekanou výzvou. Pod otevřeným nebem na pražské Štvanici by se rád potkal v kleci s legendou a jeho vzorem Martinem Šolcem.

„Je to pro mě vzor, je to pro mě legenda a chtěl bych se s ním utkat na Štvanici. Jsem si vědom Martinových kvalit. S Jirkou Procházkou udělal skvělý zápas a od té doby se stal mým vzorem. Beru to jako součást postupu v kariéře," má jasno o dalším soupeři Kotalík.

Důležitý zápas měl před sebou Dittrich, který dostal šanci zúčastnit se semifinálového zápasu titulových vah. Jeho soupeřem byl nevyzpytatelný slovenský obr Tomáš Vašíček ověnčený světovými tituly v brazilském jiu-jitsu.

O titul půjdou Martínek a Petrášek

Dittrich se s vidinou titulové šance hrozby nezalekl a do zápasu nastoupil naplno. I když ho Vašíček vzal hned na zem, kde hrozil pokusy o submise, Dittrich to nevzdal, z nebezpečných pozic se dokázal dostat a Vašíčka pak neúprosnými ranami na zemi ukončil. Tím si zajistil postup do finálového zápasu pyramidy o titul šampióna těžké váhy Oktagon MMA. Ten se uskuteční proti Michalu Martínkovi, s kterým Dittrich už bojoval, prohrál a dostane šanci na odvetu. „Respektuju ho, ale porážku bych mu chtěl rozhodně vrátit."

Hlavní zápas večera v Košicích, to byl vyhecovaný duel Piráta Krištofiče a Ondřeje Rašky. Úřadoval prvně jmenovaný, který trefil tvrdý hák, a bylo po všem. Vítězstvím si zajistil místo v titulové bitvě střední váhy proti talentovanému Miloši „Melounovi" Petráškovi. A tuhle řež zažije Štvanice.

„Titulovou šanci dostal zadarmo, využil toho a my se za to na něj nemůžeme zlobit. Titul ale nebude zadarmo, jako ta cesta k němu, Miloši. Pozdravuju tě, makej a rozdáme si to!" vzkázal Krištofič Petráškovi na dálku.