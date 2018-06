Kdo je jedničkou českého MMA?

„Král českého MMA je jenom jeden a 28. června se rozhodne, zda je to Karlos, nebo Patrik." Úterní citace Petra Kareše, promotéra XFN, který postavil do boje proti sobě v O2 areně Karlose Vémolu a Patrika Kincla.

Jsou tu ale další bojovníci a názory.

„Tohle je zápas o krále těch, co zápasí na domácích turnajích, trochu zapomněli na Peštu, Procházku a Pudilovou," vidí situaci odlišně trenér Dan Barták z Penta gymu.

Ten zmínil trojici, která se pohybuje na galavečerech převážně v zahraničí. Barták jako českou jedničku vidí Viktora Peštu, který jako Vémola a Pudilová poznali atmosféru slavných galavečerů UFC.

Šest názorů vykrystalizovalo nejlepší pětici. Padla většinou shoda. Sto procent hlasů získali Pudilová, Pešta a Procházka. Pětkrát byl jmenován Vémola, čtyřikrát Kincl.

Vyjmenujte pět současných nejlepších českých zápasníků MMA Michal Hamršmíd (promotér)

Pešta, Procházka, Pudilová, Vémola, Kincl Dan Barták (trenér)

Pešta, Vémola, Procházka, Kincl, Pudilová František Prachař (novinář)

Procházka, Vémola, Pešta, Pudilová, Kincl Pepa Král (trenér)

Pešta, Kincl, Pudilová, Kozma, Procházka Ondřej Novotný (novinář a promotér)

Pešta, Procházka, Pudilová, Petrášek, Vémola Sport.cz Vémola, Pešta, Procházka, Pudilová, Petrášek (Zvýrazněná jména jsou volbou pro českou jedničku)

Michal Hamršmíd, který má ve své sbírce titul Gladiátora desetiletí a pořádá turnaje pod hlavičkou GCF, dává na první místo Procházku. Na bednu za ním řadí Peštu a Pudilovou.

Určit jedničku napříč váhami není snadné. Sympatie jsou rozptýleny. Fotbalisté a hokejisté volí své nejlepší hráče, někdy i z celého světa. Všechny sporty volí své nejlepší. A většinou je v osudí více adeptů, proč by se nemohlo ukázat na jednoho, jednu v českém MMA. Teď. Za pár měsíců může být vše jinak.

Fanoušci mají v oblibě silná prohlášení, MMA je i show mimo klec, která má bavit. Drtivý styl také není na škodu. Tuhle kombinaci razí a slaví s ní úspěchy Vémola, který byl prvním Čechem v UFC. Po něm do této ligy vkročil i Pešta. O kvalitě nemůže být pochyb. Procházka si vydobyl jméno v japonské organizaci Rizin, tohle není náhoda. Pudilová je první Češkou v UFC. Kincl je zase komplexní, bojoval v ACB, dostal laso z UFC. Tato pětka bude patřit mezi to nejlepší patrně mezi všemi tipy. Za rok může být vše jinak. Miloš Petrášek, David Kozma, Miroslav Brož, návrat veteránů do UFC. Tím výčet samozřejmě nekončí.

Druhým organizátorem galavečerů, tentokrát pod hlavičkou Oktagon MMA je Ondřej Novotný, jenž je také komentátorem na O2 TV Sport. „Kdo je nejlepší? Ta otázka je strašně obecná, protože někdo je jedničkou výkony, někdo jiný popularitou. Pokud by to měl být mix, tak Procházka či Vémola. Jestliže chcete jedno jméno tak Procházka," vybral nakonec Novotný adepta.

Určit krále českého MMA je ošemetné

Podrobněji rozebral pětici František Prachař, sportovní novinář a editor projektu Bez frází. Na misku vah položil několik argumentů. "Určit krále českého MMA je ošemetné, protože v současné atmosféře hrozí, že vás ti ostatní, kteří se jako králové cítí, vyzvou přes facebook na souboj. V mých očích je v čele pět bojovníků na podobné úrovni – Patrik Kincl, Viktor Pešta, Jiří Procházka, Lucie Pudilová a Karlos Vémola," začíná pozvolna Prachař. Přesto jméno adepta číslo jedna vysloví a také vysvětlí proč.

"Čistě pocitově stavím nejvýš Procházku, protože se mi líbí směr, jakým se vyvíjí. Prosadil se v Japonsku, má na kontě cenná vítězství, prezentuje se atraktivním, osobitým a přitom upřímným stylem, absolutně věří tomu, co dělá. Dosáhl vysoké úrovně a je pořád věrný svému domovskému klubu v Brně. Má vysoké cíle jako sportovec i jako bojovník. Tím dle mého převyšuje ostatní, kteří si rovněž zaslouží respekt. Vémola za show, za profesionalitu a za to, že se stal průkopníkem moderní éry v Česku. Pešta za to, že měl ze všech krajanů nejtěžší soupeře a nebojí se výzev v těžké váze. Kincl je komplexní moderní zápasník, v kvalitní organizaci ACB byl krok od zápasu o titul a umí se na každého skvěle připravit takticky. Pudilová je momentálně jediným Čechem v UFC a rvavý styl jí dává šance prosadit se mezi hvězdy," okomentoval pětici Prachař, který sám jako zápasník do klece vkročil. A vyhrál.

Jak vše dopadlo? Po sečtení vyšel tento verdikt: Procházka 5 hlasů, Pešta 1 hlas.

„Je mi ctí toto ocenění, i když já moc na takové velké názvy nejsem. Samozřejmě mě to těší a určitým způsobem to ukazuje, co lidi zajímá v MMA světě. Snažím se tento sport dělat naprosto syrově, dávat do světa reporty tak, jak to je, jít tou nejupřímnější cestou bez jakýchkoliv her na lidi," reagoval pro Sport.cz Procházka.