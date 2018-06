Vitalij Kličko už je v Síni slávy a brzy tam očekává bratra

Vitalij Kličko byl v neděli uveden do Mezinárodní boxerské síně slávy. Bývalý šampión těžké váhy a současný starosta Kyjeva byl oficiálně zařazen mezi legendy sportu a při ceremoniálu v Canastotě v americkém státě New York vyjádřil přesvědčení, že jej ve vybrané společnosti brzy doplní i jeho bratr Vladimir.

"Jsem pyšný na to, že mám nejsilnějšího bratra na světě," řekl Vitalij o přítomném mladším sourozenci, který vládl těžké váze přes devět let až do porážky od Tysona Furyho v listopadu 2015. "Navzájem jsme si pomáhali. Díky, brácho, za všechno, co jsi pro mě udělal, a za tvoji podporu. Mladší brácho, jsem si víc než jistý, že tu brzy budeš taky," dodal Vitalij.

Šestačtyřicetiletý Vitalij Kličko je jedním z nejúspěšnějších boxerů historie. V amatérském ringu se stal v roce 1995 vicemistrem světa a rok nato přešel k profesionálům. Absolvoval mezi nimi 47 zápasů, 45 jich vyhrál, z toho 41 k.o. Prohrál jen s Američanem Chrisem Byrdem a Britem Lennoxem Lewisem.

Ukrajinský boxer byl díky kombinaci fyzické síly a intelektu přezdíván "Doktor Železná pěst". V roce 1999 se stal šampiónem WBO, pět let nato získal pás WBC, kterého se pak musel vzdát kvůli zdravotním problémům, ale po návratu do ringu jej v roce 2008 vybojoval zpět a byl jeho držitelem až do konce kariéry v roce 2013. Titul uhájil i po čtyřicítce, což se vedle něj v této váhové kategorii povedlo jen Georgi Foremanovi.

Spolu s Vitalijem Kličkem byli do Síně slávy uvedeni bývalý šampión čtyř kategorií Erik Morales nebo mistr světa v lehké střední váze Ronald Wright.