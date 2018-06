Nedala jí šanci, soupeřka vzdala! Česká dominance slavila úspěch

Byla to překvapivě rychlá a dominantní jízda. Mistrovský pás organizace WWFC našel svoji majitelku. V sobotu česká zápasnice MMA Magdaléna Šormová porazila v prvním kole ukrajinskou šampiónku Světlanu Gotsykovou v Kyjevě a otevřela se jí cesta k vyšším metám. „Takhle rychle jsem to opravdu nečekala,“ přiznala devětadvacetiletá rodačka z Prahy pro Sport.cz. V plánu bylo pět kol, konec nastal už v úvodním.

Soupeřka se představila před domácím publikem, byla hvězdou, která věřila ve vítězství. Před Šormovou šel do klece dokonce bývalý bojovník UFC z Brazílie. Poté už přišel čas české zápasnice. Páka na ruku, soupeřka odklepala a bylo rozhodnuto. Bez zaváhání - přiletěla, zvítězila a v neděli už byla zpátky v Praze. Kvapík, nevyspání, předtím měsíce přípravy a stovky tréninků.

„Po vítězství nad UFC veteránkou z Rumunska je tohle další důležitý úspěch na cestě za snem, což je UFC. Popravdě jsem čekal daleko těžší zápas. Hlavně potom, co Světlana v prosinci porazila na body v Anglii žijící Češku Simonu Soukupovou, která patří k špičce světového MMA. Je skvělé že Magda Ukrajinku přejela a vůbec jí nedala šanci. Svědčí to o jejích nesporných kvalitách," je spokojený její trenér Dan Barták z Penta Gymu Praha.

Sebrala pás domácím, přesto Ukrajinci přáli Češce výhru a v kleci se s ní i fotili. „Nahrnuli se ke mně, což jsem nečekala, myslela jsem, že budou otrávení, že jejich favoritka prohrála. Ukázali sportovní srdce," přiznala Šormová, která má nyní bilanci šesti výher a jedné porážky.

Ve hře je možná obhajoba titulu, ale také další a větší organizace MMA. „Co se týče budoucnosti, nechceme nic zakřiknout, ale nějaké nabídky máme i do velkých organizací. Co klapne, to se teprve uvidí. Přinejmenším mají na Ukrajině zájem, aby Magda titul obhajovala. Rád bych, ale kdyby podepsala větší organizaci, nejlépe UFC," nestojí při zdi Barták, který pokukuje po největší MMA organizaci světa. Z jeho líhně se už do těchto vod dostal Viktor Pešta.

Připojí se ke trojici Čechů v UFC?

Snahu dostat se dále má i Šormová. Jako každý bojovník se vidí na úplném vrcholu UFC. „Ale není to nějaký ideál, ke kterému bych se jen upínala. Se skóre, které mám, bych se mohla do této organizace dostat, záleží ale na více věcech - koho člověk porazí, kontakty, ale také jde o štěstí. Jednou už jsem byla v uvozovkách na střídačce, když bylo UFC v Polsku, a to jsem měla o polovinu zápasů méně," věří v povolávací rozkaz Šormová.

V současnosti české MMA zastupuje v nejprestižnější organizaci Lucie Pudilová, před ní poznali tento svět Karlos Vémola a Pešta. Dostat se až na obdivovaný vrchol znamená jiný život. Šormová pracuje na zkrácený úvazek v neziskové organizaci, jinak by nestíhala všechny tréninky. „Pro mě je podstatný dělat to, co mě baví, i když to bude za méně peněz. Takto se můžu věnovat MMA a mít ještě nějaký volný čas, a nejen lítat z práce na tréninky. Jako MMA zápasnici se mi žije v Česku dobře," je spokojená sportovkyně, která je vegankou.

Ze sedmi zápasů pět absolvovala v zahraničí, poznala i Japonsko. Je šance na duel pod českým nebem? Ten měla naposledy více než před třemi lety. „Šance je, nejsem nikde vázaná smlouvou. Zájem organizátorů by byl, ale je problém sehnat soupeřku," dodává Šormová.