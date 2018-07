Francouzská nadvláda! Ve sprintu zářil Démare, zraněný Sagan dojel osmý. Ve žlutém je stále Thomas

Šestadvacetiletý Démare porazil po 171 kilometrech ve francouzském souboji v cílové rovince krajana Christophea Laportea. Připsal si tak druhé vítězství na Tour v kariéře po loňském triumfu ve 4. etapě, v níž byl za kontakt s Markem Cavendishem diskvalifikován Peter Sagan.

Hvězdný slovenský cyklista, nad jehož dnešním startem se vznášel otazník kvůli zraněním po pádu ve středeční vrchařské etapě, dnes spurtoval osmý.

Démare se coby člen stáje FDJ postaral o první letošní vítězství francouzského týmu. Jak přiznal, motivoval ho i jeho německý soupeř André Greipel, jenž na twitteru uvedl, že se Démare ve středeční etapě držel týmového auta. Greipel, jenž odstoupil po 12. etapě, se později za svůj výrok omluvil s tím, že měl nesprávné informace.

"Chtěl bych mu za to poděkovat. Hodně jsem na Greipela dnes myslel. Podvádění nepatří do mé filozofie. Před Tour jsem dřel v horách a díky tomu jsem přežil vrchařské etapy, které hodně spurtérů nezvládlo. Pořád jsem tady a tohle vítězství mi potvrdilo, že to nebyl zbytečný boj," uvedl Démare, jenž ve středu dojel předposlední, ale v časovém limitu.

Relativně klidný den prožili adepti na celkové pořadí. Před páteční poslední horskou etapou v Pyrenejích zůstal v čele Thomas, jenž má náskok 1:59 minuty před Nizozemcem Tomem Dumoulinem. Třetí je Thomasův krajan a kolega z týmu Sky Chris Froome se ztrátou 2:31.

Devatenáctá etapa vede z poutních Lurd do města Laruns nedaleko španělských hranic. Na 200,5 km čekají jezdce mimo jiné dvě stoupání nejvyšší kategorie slavnými průsmyky Tourmalet a Aubisque. Definitivně pak o výsledku 105. Tour rozhodne sobotní individuální časovka.