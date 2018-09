Historický start na MS se přiblížil. Jsme zvědaví na porovnání s elitou, říká boss

Do startu nedělního závodu zbývají dva dny. Už máte jasno o šestici, která do závodu nastoupí?

Zatím rozhodnutí nejsme. Vzali jsme do Innsbrucku Jana Bártu, Josefa Černého, Vojtu Hačeckého, Aloise Kaňkovského, Michaela Kukrleho, Jakuba Otrubu a Piotra Konwu. Na start může jít šest kluků, o čtyřech máme jasno.

Trať z Ötztalu do Innsbrucku je dlouhá 62 kilometrů. Dvě třetiny se prakticky spíše klesá, ale pak je na trase stoupání dlouhé 4600 metrů s průměrným sklonem 5,7 procenta, přičemž v jednom okamžiku je sklon až třináctiprocentní. Jak bude profil vašemu týmu sedět?

Kluci si hned po čtvrtečním příjezdu jeli trasu prohlédnout, protože je něco jiného vidět vše na papíře, a pak ve skutečnosti. Kopec do Axamsu je skutečně tvrdý. Nepůjde o nic snadného.

Dostali jste se do vybrané společnosti mezi hvězdné formace jako Sunweb, BMC, Sky, Quick-Step Floors a další. Jak moc si účasti považujete?

Jsme nadšení, maximálně spokojení. Jedním z cílů pro sezónu byla účast v Innsbrucku. Nyní doufáme, že nedělní závod klukům sedne. Naše účast měla obrovskou odezvu. Z kontinentálních formací jsme nejlepší evropskou, což je rovněž super vyznamenání. Start v Innsbrucku je obrovskou reklamou.

Dokážete odhadnout, kam by se Elkov-Author mohl zařadit ve výsledkové listině?

Něco takového si absolutně netroufám. Myslím, že kluci na tom nejsou špatně. Časovka je vždy hodně specifická, ta nedělní nebude snadná ani pro World Tour týmy. Každopádně už fakt, že jsme si místo ve startovní listině vybojovali a ve srovnání s jinými nejsme v Innsbrucku jen na základě udělené divoké karty, je vyznamenáním. Všichni jsme obrovsky zvědaví na porovnání s World Tour týmy. Bude hodně zajímavé zjistit konečný účet.

Přestože týmové časovky během sezóny absolvujete, chystali jste se s ohledem na význam nedělního startu nějak speciálně?

Měli jsme krátké soustředění v Hradci Králové, kde jsme ještě všechno ladili a řekli si, co a jak. On je pak závod samozřejmě trošku jiný. Kluci vydají maximum sil, mohou se objevit různé chyby.

Ve vaší sestavě nebude chybět úřadující český šampión z hromadného závodu i časovky Josef Černý. Po týmové časovce jej čeká ve středu i individuální a v neděli hromadný závod. Co s tím tak velké zatížení během jediného týdne udělá?

V jeho podání je to to zvládnutelné. Je to zkušený závodník. Má dva dny odpočinku po každém startu. Není to tak drsné.