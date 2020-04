Kolem Flander se uskuteční alespoň virtuálně, pojede i Štybar

Jeden z cyklistických monumentů by mělo doma na trenažéru absolvovat jen 13 profesionálů, půjde ale o mimořádně silnou sestavu. Vedle Štybara budou na startu například loňský vítěz Ital Alberto Bettiol, Belgičan Greg Van Avermaet, Australan Michael Matthews nebo Ir Nicolas Roche.

Poprvé okusí Flandry belgický talent Remco Evenepoel, Štybarův parťák ze stáje Deceuninck-QuickStep, jemuž se loni během první sezony v profipelotonu podařilo pět startů proměnit ve vítězství.

"Nikdy bych si nepomyslel, že svůj debut na některém z monumentů prožiju takto, ale pořád je to lepší než nic. Tuším, že budu prvním jezdcem historie, který pojede svůj první monument na trenažéru, ale jakkoliv to zní zvláštně, tak se na to těším. Jak jsem to pochopil, bude vše simulovat podmínky z Flander, takže by mělo jít o dost těžký test," řekl Evenepoel.

Závod budou sledovat i fanoušci

Díky spojení organizátorů s rozhlasovou a televizní společností Sporza budou mít příležitost sledovat závod, který doprovodí slovem tradiční dvojice komentátorů Michel Wuyts a José De Cauwer, i fanoušci.

"Je to teď těžké období pro všechny. Ale věříme, že tenhle projekt přinese alespoň trošku radosti a záblesk naděje všem fanouškům v Belgii i po celém světě, kteří nás budou moci sledovat," prohlásil Yves Lampaert, další zástupce týmu Deceuninck-Quick Step.

Závod, jehož jubilejní 100. ročník vyhrál před čtyřmi lety Slovák Peter Sagan, se jel poprvé v roce 1913. Až dosud ho překazila pouze první světová válka, kvůli níž se nejelo v letech 1915 až 1918.