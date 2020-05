Šef UCI: Pokud se Tour v září nepojede, bude to katastrofa

Šéf Mezinárodní cyklistické unie (UCI) David Lappartient připustil, že pokud by se nepodařilo odjet slavnou Tour de France v jejím náhradním termínu, bude to pro cyklistiku katastrofa. "Stará dáma" měla původně začít 27. června, kvůli pandemii koronaviru a s ní spojeným opatřením byl ale 107. ročník odložen na období od 29. srpna do 20. září. Definitivní rozhodnutí o uspořádání Tour by podle Lappartienta mělo padnout do konce června.

Právě nejslavnější závod světa má být základním pilířem pro záchranu celé sezony ve druhé polovině roku. Šestačtyřicetiletý Francouz označil v úterý zveřejněný nahuštěný kalendář závodů za plán B, současně ale přiznal, že už byla jen velmi malá naděje na jakýkoliv další plán C, který by počítal ještě i s možností dalšího odložení Tour.

"Jestliže Tour de France neproběhne v září, myslím, že budeme v opravdu velmi složité situaci," prohlásil Lappartient během konferenčního hovoru s médii. "Pojďme doufat, že plán B zafunguje a bude vše v pořádku, protože je skutečně obtížné, abychom měli Tour na konci sezony. A my Tour potřebujeme - když investujete do cyklistiky, vrací se vám to z velké části tím, že vás je vidět na Tour de France. Bez Tour by to pro nás mohla být katastrofa," dodal Lappartient.

Přes naplánování závodů a záchranu všech tří Grand Tours přetrvává velká nejistota, zda bude možné opravdu všechny odjet a za jakých okolností to bude případně možné. Lappartient je proti tomu, aby se jezdilo bez diváků, je si ale dobře vědom, že přinejmenším několika závodů se nějakým způsobem dotkne nutnost omezit počet fanoušků. Dobře také ví, že i přes zlepšující se výsledky boje řady zemí s nemocí covid-19 není zdaleka vyhráno.

Na podmínky pořádání jednotlivých závodů budou mít navíc vliv rozhodnutí vlád v daných zemích. "I když věřím, že vše půjde dobře, zároveň zůstávám opatrný, protože nikdo neví, jaká bude situace v nadcházejících týdnech," přiznal Lappartient.

Riziko pořád existuje

"Jsem si jistý, že situace bude lepší, jenže i tak tu pořád existuje riziko, že tomu tak nebude. A pokud nastane právě takový případ, zase se budeme muset vrátit zpátky, zavírat se doma a budeme nuceni některé závody zrušit. Pevně věřím, že zvládneme Tour uspořádat, ale nemohu říct, že jsem si tím stoprocentně jistý. To by z mé strany nebyl reálný pohled na věc, přestože doufám, že letos tady mít Tour budeme. Pokud ne, bude to katastrofa," zopakoval Lappartient.

"Pokud tu sezona 2020 opravdu bude, půjde pro některé týmy o velkou výzvu. Jenže pokud by tu sezona 2020 vůbec nebyla, byla by to dost možná výzva ještě větší a pravděpodobně bychom o pár týmů přišli. Proto je tak důležité, abychom tu sezonu 2020 měli. A právě proto o její záchranu tak tvrdě usilujeme," vysvětlil Lappartient.

Z toho důvodu také UCI neškrtla hned na počátku koronavirové krize celou sezonu. "Měli jsme dvě možnosti. Hned v březnu říct, že sezonu ukončujeme a začneme zase v roce 2021 v lednu závodem Tour Down Under. Věděli jsme ale, že to by znamenalo katastrofu pro náš sport, organizátory, týmy i jezdce," konstatoval Lappartient.

"My se ale chtěli pokusit zachránit vše, co zachránit jde. I když si plně uvědomujeme, že situace se vyvíjí a nikdo neví, jak bude vše přesně vypadat za dva tři měsíce. Může přijít druhá vlna (koronaviru) a žádná cyklistika tady zase nebude," dodal Lappartient.