Cyklista Froome by mohl odejít z britské stáje Ineos

Brzy pětatřicetiletý hvězdný závodník dosud smluvně neprodloužil v Ineosu spolupráci. Současný tříletý kontrakt mu vyprší po sezoně na konci kalendářního roku. Spekulace o jeho možném odchodu navíc zesílily s ohledem na nejistotu ohledně týmového lídra pro letošní 107. ročník "Staré dámy", jejíž start byl kvůli pandemii koronaviru odložen z konce června o dva měsíce až na konec srpna.

Stejné barvy jako Froome totiž oblékají i vítězové Tour z předchozích dvou let - krajan Geraint Thomas (2018) a Kolumbijec Egan Bernal. Právě Bernal už raději s velkým předstihem před pár dny avizoval, že se nehodlá pro nikoho obětovat a touží navázat na loňský triumf.

Froome, který slavil v letech 2013 a 2015 až 2017, ale mocně touží po velkém comebacku po vážném loňském zranění. Na páté prvenství by navíc dosáhl jako teprve pátý jezdec v historii, více jich nikdo nemá. Podle cyclingnews.com je v kontaktu hned s několika týmy ohledně dalšího působení od příštího roku 2021. Dva z nich ale nabídly hvězdnému Britovi přesun již během sezony, což by vyžadovalo souhlas všech zainteresovaných stran, ale Froomeovi by to mohlo vynést pozici zcela jasného lídra.

Froome celou záležitost okomentoval velmi opatrně, aniž by zacházel do detailů. "Po mé loňské havárii a následném zotavení jsem si zcela jist tím, že se mohu na Tour vrátit do vítězné formy. V kterém týmu to bude po roce 2020, to ještě nevím, ale rozhodně ještě nemám v dohledné době v úmyslu ukončit kariéru. Ta kolize mi dodala odhodlání. Pracoval jsem ještě tvrději než kdykoliv předtím, abych se dostal tam, kde teď jsem. Jen bych nerad, aby to celé přišlo vniveč a dělal jsem to pro nic," prohlásil Froome.