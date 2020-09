TOUR ONLINE: Poslední horská etapa! Udrží Roglič minutový náskok?

Čtvrteční menu Tour de France servíruje poslední alpskou bitvu letošního ročníku. Peloton sice nečeká na 175km trase z Méribelu do La Roche-sur-Foron podobné peklo jako ve středu, 18. díl Staré dámy ale přesto nebude projížďka růžovým sadem. Sledujte od 12.30 průběh etapy v podrobné reportáži na Sport.cz.

Slovinec Primož Roglič na vrcholu stoupání do Méribelu.

Na cestě do cíle etapy musí cyklisté zdolat pět vrchařských prémií včetně šestikilometrového stoupání nejvyšší kategorie s průměrným sklonem 11 procent na Plateau des Gliéres, které bylo za druhé světové války klíčovou základnou makistů. Výjezd na vrchol, z nějž to je do La Roche-sur-Foron ještě třicet kilometrů, okoření bezmála dvoukilometrový šotolinový úsek a jezdci se budou muset místy vyrovnat až s 15% kopcem.

Lídr Tour, Primož Roglič ve středeční královské etapě s dvacetikilometrovým stoupáním do Méribelu navýšil průběžné vedení na Tadeje Pogačara na téměř minutu a oba slovinští rivalové shodně tvrdili, že o celkovém triumfu ještě zdaleka není rozhodnuto.

Profil 18. etapy 107. ročníku Tour de France

letour.com

Spíš lze ale očekávat případné změny v pořadí jiných kategorií. Jasno bude po dnešní etapě o majiteli puntíkatého dresu pro nejlepšího vrchaře, který drží Pogačar, pětice bodovaných stoupání ale může ještě pořadím zatřást.

Boj o puntíkatý dres - po 17. etapě 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 66 bodů 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 63 3. López (Kol./Astana) 51 4. Cosnefroy (Fr./AG2R La Mondiale) 36 5. Rolland (Fr./B&B Hotels-Vital Concept) 36 6. Peters (Fr./AG2R La Mondiale) 32 7. Carapas (Ekv./Ineos Grenadiers) 32 8. Hirschi (Švýc./Sunweb) 31 9. Porte (Austr./Trek-Segafredo) 28 10. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) 27 Pozn. Ve výjezdu značeném jako horská kategorie boduje osm závodníků (20-15-12-10-8-6-4-2), v první kategorii šest cyklistů (10-8-6-4-2-1), v druhé kategorii čtyři závodníci (5-3-2-1), v třetí kategorii dva jezdci (2-1), ve čtvrté kategorii jen vítěz (1 bod).