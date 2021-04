Po dlouhém čekání vyhrál Cavendish v Turecku podruhé za sebou

"Pořád získávám zpět sebevědomí. Dneska už jsem si věřil víc. Vím, že mám na víc," řekl Cavendish, který v Turecku vybojoval první vítězství od února 2018.

V úterý přidal triumf s pořadovým číslem 148. O další úspěch může usilovat ve středu v etapě dlouhé 184 km do Kemeru, která by měla znovu svědčit spurtérům. "Bylo by to fajn získat pro tým další vítězství. Nemáme tu nikoho na celkové pořadí, jsme tu ve sprinterské sestavě," uvedl pětatřicetiletý člen belgické stáje Deceuninck-Quick Step.