López může po nečekaném odstoupení v závěru Vuelty skončit v Movistaru

Nečekané odstoupení z Vuelty v předposlední etapě by mohlo pro kolumbijského cyklistu Miguela Ángela Lópeze znamenat konec v Movistaru. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero to prohlásil šéf stáje Eusebio Unzué.

Sedmadvacetiletý López minulý týden ve čtvrtek vyhrál královskou etapu, ale poté v předposlední etapě odstoupil, když nedokázal zachytit nástup soupeřů. V průběžném pořadí mu přitom patřilo třetí místo.

Lópeze prý naštval příkaz nestíhat uprchlíky, aby tím jezdcům jiných stájí nepomohl ke snížení náskoku týmového kolegy Enrica Mase na druhé příčce celkové klasifikace. López se poté omluvil, ale Movistar už řeší jeho budoucnost včetně možného odchodu.

"Je jasné, že to je jedna z možností," řekl Unzué. "Dostal se v závodě do situace, kterou nedokázal vyřešit. A to, myslím, ho vyvedlo z míry natolik, že udělal nejhorší možné rozhodnutí. Byla to velká neúcta vůči týmu i odvedené práci a v neposlední řadě také ke sponzorům a samotnému závodu," dodal.

Movistar přijel na Vueltu s cílem vyhrát etapu a dostat se na stupně vítězů v konečném pořadí, což se mu díky Masově druhé příčce povedlo. "Ale až do konce jsme měli možnost mít na pódiu po jednom jezdci vlevo i vpravo od vítěze Primože Rogliče. A Miguel Ángel nás o to připravil," prohlásil Unzué.