Cyklista Roman Kreuziger ukončil profesionální kariéru

Ostatní: všestranný silničář, v mládí se úspěšně věnoval i cyklokrosu (má dvě stříbra z MS v kategorii juniorů); s pěti umístěními v první desítce celkového pořadí na Grand Tour je nejúspěšnějším Čechem, startoval též na OH v Pekingu 2008 a Londýně 2012; syn bývalého předního čs. cyklisty Romana Kreuzigera staršího, pod jehož vedením začal ve 12 letech závodit; svůj první profesionální kontrakt podepsal v roce 2006 s italskou stájí Liquigas; při premiéře na Tour de France v roce 2008 skončil dvanáctý, do elitní desítky se vešel celkem čtyřikrát a pátým místem z roku 2013 drží stejně jako na Giru domácí maximum; čelil podezření kvůli údajným anomáliím v biologickém pasu z let 2011 a 2012, kdy závodil za Astanu - jeho hodnoty nikdy nepřekročily stanovené hranice, ale podle expertů Mezinárodní cyklistické unie (UCI) obsahovaly značné výkyvy; po téměř dvou letech byl z dopingového podezření očištěn, přišel ale o řadu závodů; na mistrovství světa 2018 v Innsbrucku se šestým místem postaral o historicky nejlepší český výsledek v silničním závodě; před třemi lety se podílel na vzniku Roman Kreuziger Cycling Academy pro talentované závodníky ve věku 11 až 17 let; loni po patnácti letech v elitních týmech podepsal smlouvu se stájí druhé divize i kvůli tomu, že jeho nový tým Gazprom-RusVelo měl zázemí kousek od italského Bardolina u jezera Garda, kde Kreuziger i s rodinou žije; má vlastní stránky https://roman-kreuziger.com.