Belgický cyklista Goolaerts zemřel po pádu v závodě Paříž-Roubaix

Goolaerts upadl zhruba 148 km před cílem slavného závodu. V televizních záběrech bylo vidět, jak cyklista leží bezvládně na kraji silnice a zdravotníci se ho snaží oživit pomocí masáže srdce a defibrilátoru. Po resuscitaci byl Goolaerts dopraven vrtulníkem do nemocnice v Lille, kde zemřel.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8. dubna 2018

Cyklistův tým Veranda's Willems-Crelan podal zprávu, že Goolaerts zemřel ve 22:40 obklopen svou rodinou. „S nepředstavitelným smutkem musíme sdělit, že nás navždy opustil náš jezdec a přítel Michael Goolaerts. Zemřel v neděli večer v 22:40 v nemocnici v Lille za přítomnosti svých rodinných příslušníků a blízkých. Příčinou smrti byla srdeční zástava, veškerá lékařská pomoc byla zbytečná."

Goolaerts je třetím Belgičanem, který v posledních letech zemřel po nehodě během závodu. Na Giru d'Italia 2011 zahynul po nárazu do zdi v jednom ze sjezdů Wouter Weylandt. Předloni podlehl zraněním po pádu pod kola motocyklu během jednorázového závodu Gent-Wevelgem Antoine Demoitié.

Loni v dubnu přišel o život někdejší vítěz Gira d'Italia Michele Scarponi poté, co ho při tréninku v rodné Itálii srazilo na křižovatce auto. O týden později zemřel na následky zranění hlavy, která utrpěl při pádu v etapovém závodu Tour of the Gila v Novém Mexiku, nadějný Američan Chad Young.