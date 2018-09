Rose bude golfovou jedničkou,rozstřel na BMW Championship prohrál

Olympijský vítěz Justin Rose se stane jako čtvrtý Angličan světovou jedničkou v golfu. Posun do čela žebříčku mohl osmatřicetiletý hráč vyšperkovat triumfem na turnaji BMW Championship v americkém Newtown Square, který mu však těsně unikl. V rozstřelu Rose podlehl na první přidané jamce Američanovi Keeganu Bradleymu, jenž oslavil čtvrtý titul na PGA Tour, na který čekal přes šest let.

Rose sahal na konci čtvrtého kola po vítězství, ale míček mu na poslední jamce vyklouzl ven a musel do play off. V rozstřelu se mu nedaří a prohrál v něm potřetí za sebou. I když se vítěz US Open z roku 2013 nedočkal druhého letošního prvenství na PGA Tour, vystřídá v čele žebříčku Američana Dustina Johnsona.

Před Rosem byli světovými jedničkami jen tři Angličané - Nick Faldo, Lee Westwood a Luke Donald. "O tomhle jsem snil už jako kluk, jsem na to neskutečně pyšný," radoval se Rose, který šel do turnaje jako čtvrtý hráč golfového žebříčku.

BMW Championship se protáhl do pondělí vinou deštivého počasí. Šesté místo v turnaji obsadil bývalý dlouholetý vládce světového golfu Američan Tiger Woods, který po prvním kole vedl.

Bradley inkasoval za vítězství v předposledním turnaji play off FedExCupu 1,6 milionu dolarů. Finále lukrativního seriálu se uskuteční za dva týdny v Atlantě a jeho vítěz si zajistí bonus deset milionů dolarů. V roli lídra půjde do závěrečného podniku Američan Bryson DeChambeau.