Zdrcený golfista, který nešťastně zmrzačil fanynku: Ležela tam v krvi, mám zlomené srdce

Jsou momenty, kdy jde sport zcela stranou. Přesně takové pocity zažívá americký golfista Brooks Keopka. Osmadvacetiletý muž během víkendového Ryder Cupu nešťastnou náhodou trefil míčkem do hlavy jednu z přihlížejících fanynek. Ta následně oslepla na jedno oko. Neštěstí mladým golfistou hodně otřáslo. "Mám zlomené srdce," přiznal.

Byl to nešťastný moment, který zprvu nevypadal, že bude mít tak vážné následky. Brooks Keopka se opřel do míčku, který však netrefil podle svých představ a ten zamířil mezi přihlížející diváky. A k smůle devětačtyřicetileté Corine Remandeové ji trefil do oka.

Zprvu to vypadalo na hodně nepříjemný moment, který by se však měl obejít bez vážnějšího zranění. Samotný golfista věnoval zraněné divačce podepsanou rukavici. Až následující vyšetření ukázalo smutnou pravdu.

"Stalo se to strašně rychle. Ani jsem necítila bolest, když mě míček zasáhl. Ale najednou se začala hrnout krev. Vyšetření ukázalo zlomeninu očnice a explozi oční bulvy," okomentovala smutnou pravdu Remandeová.

Zranění oka je dle lékařů devastující a žena na něj už nikdy nebude vidět.

Divačka bude organizátory žalovat

Celá událost tvrdě zasáhla i mladého golfistu. "Mám zlomené srdce. Je to strašná tragédie. S paní Remandeovou jsem mluvil bezprostředně po události i teď. Bohužel její zranění se ukázalo mnohem vážnější, než se zprvu zdálo. Kontaktoval jsem její rodinu, abych jim vyjádřil lítost a plnou podporu. Moje myšlenky jsou s paní Remandeovou a její rodinou. Poprosil jsem, abych byl o jejím zdravotním stavu informován," psal na sociálních sítích Koepka.

Zraněná divačka golfistu z nehody neviní, jako hlavní příčinu svého zranění považuje špatnou práci organizátorů, které hodlá žalovat.

"Na něho (Koepku) se nezlobím, ale organizátoři mi od té doby nic neřekli. Nezaznělo ani žádné varování, když míček mezi nás letěl. Budu je žalovat. Více než cokoli jiného chci, aby se postarali o všechny lékařské výlohy," říkala Remandeová.

Brooks Koepka během Ryder Cupu nešťastně trefil jednu z divaček

Regis Duvignau

Pořadatelé Ryder Cupu však nařčení z nedostatečného varování odmítají. Několikrát zazněl výkřik "fore" (upozornění na letící míček), ale je jasné, že když jste v roli diváka, je těžké vědět o každém míčku, který právě letí. Zraněné divačce maximálně pomůžeme a podpoříme ji tak dlouho, jak bude třeba," stojí v prohlášení organizátorů.

S nešťastně způsobeným zraněním se však Koepka těžko vyrovnává. "Vím, jak šílené to musí být i pro její rodinu. Ta bolest musí být hrozná. Viděli, jak tam leží v krvi... Kdybych mohl, všechno bych to vrátil. Je hrozné vidět, když se vám něco takového stane. A když to navíc způsobíte ženě...," říkal se slzami v očích golfista.