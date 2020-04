To je frajer! Ochrnutý ragbista nastoupal výšku Mt. Everestu a ještě vydělal pro charitu

31letý Ed Jackson, který před třemi lety po poranění míchy částečně ochrnul, vylezl během čtyř dnů malé schodiště celkem 5566krát, k čemuž potřeboval 90 tisíc kroků. Každý den chodil po schodech nahoru a dolů dvanáct hodin.

„Celé jsem to miloval. Bylo to bolestivé, monotónní a občas nudné. Většinu času šlo ale o velkou zábavu se všemi lidmi, co se tohoto projektu účastnili. Vybraná suma dalece překročila to, o čem jsme snili. Jsem rád, že až karanténa skončí, budu si moct říct, že jsem během negativní situace udělal něco pozitivního," cituje bývalého ragbistu agentura Reuters.

Někdejší mládežnický reprezentant Anglie si poranil míchu při skoku do bazénu v roce 2017.