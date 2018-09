Olympijská hrdinka Ester Ledecká v dresu jiné země? Takřka nemožné!

Spor mezi úspěšnou sportovkyní Ester Ledeckou a lyžařským svazem o podobu nové reprezentační smlouvy tento týden rezonoval nejen sportovními rubrikami. Otec dvojnásobné olympijské vítězky z Pchjongčchangu Janek Ledecký dokonce naznačil, že jeho dcera může v krajním případě reprezentovat cizí zemi. Je tato varianta reálná? Přestup do dresu jiného státu totiž není vůbec jednoduchý a závodníka by v takovém případě čekala dlouhá cesta.

„Jedná se o složitý postup. Vše je dáno podmínkami Mezinárodní lyžařské federace (FIS)," řekl Sport.cz tiskový mluvčí Svazu lyžařů Tomáš Haisl. Konkrétně musí sportovec splnit celou řadu podmínek (viz box níže).

Za nejzákladnější patří třeba ta, že v nové zemi, za kterou chce sportovec závodit, musí mít nejméně po dobu dvou let trvalý pobyt a také musí prokázat rodinný původ k dané zemi. U této podmínky také platí, že pokud je rodič daného sportovce státním příslušníkem nové země, musí prokázat, že je rezidentem, nestačí mít jen pas.

Podmínky FIS pro změnu národní příslušnosti Sportovec musí u FIS zažádat o změnu registrace. V nové zemi musí mít trvalý pobyt nejméně po dobu dvou let a také musí prokázat rodinný původ k nové zemi. Existuje výjimka, pokud je rodič daného sportovce státním příslušníkem nové země. Rodič však musí prokázat, že je rezidentem, nestačí mít jen pas. Sportovec je povinen předložit s žádostí i podrobné vysvětlení důvodů, které ho ke změně občanství vedou. Pokud se chce sportovec účastnit akcí pod hlavičkou FIS, musí mít FIS písemnou dohodu o tom, že získal od svazu původní země povolení závodit za novou zemi. Pokud není předložena písemná dohoda, sportovec se nesmí dvanáct měsíců od posledního závodu minulé sezóny zúčastnit jakékoliv akce pod hlavičkou FIS. Rada FIS má právo odmítnout změnu licence bez ohledu na splnění výše uvedených podmínek, pokud se domnívá, že to je v rozporu se zájmem Mezinárodní lyžařské federace ve smyslu, že nová země chce sportovce „importovat“. V případě, že sportovec nesplňuje všechna kritéria požadovaná pro reprezentování nové země, je povinen písemně radě FIS předložit, že existují výjimečné okolnosti, které jsou v nejlepším zájmu Mezinárodní lyžařské federace, aby tuto výjimku udělila. Sportovec si udrží své body, které získal v závodech pod hlavičkou FIS v případě, že lyžařský svaz původní země souhlasí s uvolněním sportovce do nové země. V případě, že některý z dokumentů k žádosti o změnu registrace bude FIS považovat za nepravdivý, má právo sportovci a svazu země, za kterou chce nově závodit, udělit sankce

Těmito podmínkami se řídí všechny svazy na světě, takže stejný proces čeká kupříkladu závodníky České republiky i třeba Spojených států amerických nebo Lichtenštejnska.

To, že sportovec splní všechny podmínky je běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem, takže je vysoce nepravděpodobné, že tým okolo Ledecké zvolí tuto cestu.

Přesto si česká obojživelnice na toto téma zavtipkovala, když ve čtvrtek na Facebooku zveřejnila fotografii s nápisem Jamaica. V jejím případě je ale víceméně jasné, že národní klenot stále bude v české pokladničce.

V minulosti to ale u všech případů neplatilo. Kupříkladu u běžkyně na lyžích Kateřiny Smutné, která kvůli neshodám s tehdejším reprezentačním koučem Frühaufem odešla v roce 2006 do Rakouska, za které závodila deset let. Do české reprezentace se vrátila před dvěma lety.

Ve stejné době se řešila i opačná situace. Sjezdař Jan Hudec „vyměnil" kanadskou reprezentaci za českou.