Trapná situace, citují v Rakousku Ledeckou. Píší o vdavkách i o kamarádství na lyžích a snowboardu

"Pro mě je to trapná situace, doufám, že moje agentura to vyřeší," cituje Ledeckou web kurier.at.

Vrací se k situaci, která obestírá dvojnásobnou olympijskou vítězku - na lyžích i na snowboardu. Zmiňuje i průpovídky, které se v souvislosti s nevyjasněnou situací a s možností, že by závodila za jinou zemi, objevují. "Možná bych se měla vdát za někoho z jiné země," vtipkuje závodnice dva měsíce před začátkem sezóny, do níž opět půjde s mezinárodním týmem, kterému už v minulosti vyjadřovala dík a stalo se to též předmětem spekulací, že by jí nečinilo problém startovat za jinou zemi, i když preferuje Česko.

„Mám kolem sebe lidi z Rakouska, Itálie a Spojených států. Za to jsem vděčná. Nemyslím si proto, že medaile patří pouze České republice," připomíná kurier.at vyjádření Ledecké, jejíž "tržní hodnota" se po minulé sezóně dramaticky zvedla. Tomu ovšem odpovídá i komplikace ve vztahu s domácím svazem.

Ještě méně kamarádek...

I v Rakousku si všímají jejích těžkostí s přecházením z lyží na snowboard a naopak. I toho, že na MS může stihnout jen jedno náčiní. I toho, že často nahlas přemýšlí o tom, co upřednostní a co ji uspokojí.

„Na olympiádě mi přálo štěstí," nastiňuje, že v lyžařské konkurenci na rozdíl od snowboardingu bude brát jako potvrzení olympijského úspěchu třeba i první desítku v závodech SP. "Dokonce i to být mezi třicítkou nejlepších v tomto sportu je těžké, protože spousta holek je na vysoké úrovni."

Přiznala též, že i kvůli dvojité zátěži a přesunům mezi oběma sporty to má těžké s udržováním přátelství. "V lyžařském světě nemám tolik kamarádek, od olympiády vlastně ještě méně," dodává.